1.940 canastas de alimentos se entregaron en Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- En dependencias de la Gobernación de Aysén, trabajadores/as del vivero CONAF de Puerto Aysén recibieron de manos del Gobernador sus respectivas cajas de Alimentos Para Chile, esto debido a la necesidad de muchos de los hombres y mujeres que se desempeñan en el vivero.

Ximena Mario trabajadora y capataz se acercó donde el Gobernador para solicitarle esta ayuda, encontrando respuesta positiva de parte de la autoridad, ante lo cual agradeció esta gestión “Muy agradecida por esta gestión que realizo el Gobernador tanto para los PMU como para nosotros trabajadores de CONAF, es una instancia que no está demás que llegue, además que es una gran ayuda para cada familia dentro de nuestra región y más para aquellos que no habían recibido esta ayuda, reitero que es muy importante”.

En esta segunda partida de Alimentos Para Chile las canastas iban dirigidas a familias o personas que no habían recibidos en la primera etapa, así como también a algunas agrupaciones y también a trabajadores PMU y de CONAF indicaba el Gobernador Manuel Ortiz Torres “Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en esta oportunidad entregamos para aquella gente que quedó sin su canasta la primera vez, así también avanzamos con otros grupos como son Visión de Futuro y Sueño de Carol por nombrar algunos, este programa Alimentos Para Chile finalizó con la entrega a la gente de los PMU en un trabajo coordinado con el municipio y así como también entregándole a la gente de CONAF que lo han valorado bastante”.

Manuel Ortiz Torres finalmente destaco el trabajo de todos los funcionarios de la Gobernación de Aysén “Agradecer a todos los funcionarios que trabajan conmigo que no tuvieron ningún problema canastas en todos los horarios para llegar a las familias con esta entrega, hemos cumplido con lo que no ha pedido el Presidente Sebastián Piñera”.

Cabe mencionar que durante estos días la Municipalidad de Cisnes entregara las 480 canastas, así como también la Municipalidad de Las Guaitecas hará mismo con sus 180 canastas de alimentos”.