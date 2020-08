Esta iniciativa tendrá una segunda sesión operativa proyectada para el mes de octubre y es importante destacar que los animales intervenidos en este operativo contarán (en caso de no poseer) con la implantación un chip de registro según estipulado en la legislación vigente.

Aysen.- Con motivo de resguardar la salud pública de los distintos habitantes de la comuna de Aysén, así como también, entregar un aporte a los vecinos que por diversos motivos no cuentan con los medios monetarios para realizar una prestación privada de esterilización de mascotas, la Ilustre Municipalidad de Aysén, gracias a los fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) por $27.560.400 pesos se encuentra ejecutando el Plan Nacional de Esterilización “Responsabilidad Compartida”. La iniciativa comenzó durante la jornada del miércoles 26 en el Gimnasio del Liceo Raúl Broussain Campino en Puerto Aysén y se trasladará a las diversas localidades para esterilizar perros y gatos.

Al respecto, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, destacó que “esto era bien anhelado porque en realidad hace mucho tiempo estábamos esperando que se pudiera definir este fondo y nos han llegado desde la Subdere estos 27 millones de pesos, lo que nos va a permitir esterilizar a 1200 mascotas en esta vuelta que realiza la empresa adjudicada que proviene desde Puerto Montt. Se realizarán 450 aproximadamente en Puerto Aysén, otras 150 en Villa Mañihuales, también en Puerto Chacabuco con otras 100 y un segundo operativo que focalizaremos en Puerto Aguirre para poder terminar esas 1200 esterilizaciones. Pero queremos rápidamente partir con una segunda etapa para poder ver un cambio en la reproducción de los animales y sobretodo los que están sueltos, contemplando en ella la captura de animales”.

Junto con ello, la primera autoridad de la comuna de Aysén realizó dos importantes llamados a la población el primero de estos a “que las personas que se inscribieron y han confirmado que vengan porque estas son oportunidades que no se tienen siempre, cada esterilización cabe alrededor de los 40 – 50 mil pesos que podrían ahorrarse” y en segundo lugar, “nosotros tenemos una ordenanza, después de esto la ordenanza se comienza aplicar con los perros y con la gente que tiene mascotas y no las tiene dentro de su sitio o en caniles apropiados para ello. Así es que, tenencia responsable, no botemos animales a la calle. Yo creo que, si hacemos eso de no botar animales, no botar la basura también, podremos ir mejorando y hacer de Aysén un lugar más seguro respecto a las mordeduras de perro, que muchos vecinos también se han visto afectados”.

En tanto, Ximena Obando Frigolett, Medica Veterinaria de la Ilustre Municipalidad de Aysén mencionó que “esto es parte del Plan Nacional de Esterilización “Responsabilidad Compartida”, vamos a estar en toda la comuna de Aysén, en el próximo operativo se va a incluir también a la Villa Los Torreones e Islas Huichas. La licitación de esta actividad quedó en manos de un equipo de Puerto Montt, esto tuvo una inscripción previa que fue todo un éxito, las inscripciones se agotaron al cabo de tres o cuatro días. Es importante recordar que, los gatitos deben asistir en jaula o en bolsos de transporte para evitar que se escapen y los perros deben venir con un arnés o una correa para evitar su fuga”.

Por su parte, María Lucila Salazar, Medica Veterinaria a cargo del equipo de esterilización que ejecuta el programa en la comuna de Aysén relató entre otros aspectos, que debido a la actual emergencia sanitaria por covid-19 ella y su equipo de trabajo debieron generar cambios para cuidar a la población, por lo que, en colaboración con los equipos técnicos del municipio se pudo conformar una lista de personas, citarlas a una hora determinada. Junto con ello, la profesional indicó que vía telefónica y a través de mensajería de WhatsApp fue entregada la información necesaria para participar del proceso.

A renglón seguido, agregó que “por lo tanto, cada hora, la gente va ingresando ya con toda la información entregada y solamente vienen a dejar a su mascota, a firmar los documentos y a recibir los cuidados post operatorios de forma escrita. Posteriormente se les indica la hora en la que debería venir a retirar a su mascota que también va a ser diferido, es decir, vamos a evitar aglomeraciones y la verdad es que el sistema está siendo bastante ordenado como lo teníamos pensado”, sentenció la profesional de salud.