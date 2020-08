Durante el reporte de este jueves 27 de agosto la Seremi de Salud informo que en las ultimas horas se han reportado 13 nuevos casos de Covid 19 en la comuna de Coyhaique.

Coyhaique.- En la ocasión la autoridad sanitaria señalo “Corresponden a ocho contactos estrechos que estaban aislados y que se testearon producto del brote que tenemos en esta empresa constructora. Sin embargo, de estos trece casos hay cinco que son aislados y no tienen relación o vínculo, aparentemente por el momento, con estos trabajadores de la constructora. Son cinco casos aislados que consultaron en un servicio de urgencia, en un SAPU por sintomatología sugerente de Covid-19”.

Respecto de uno de los nuevos casos que corresponde a una funcionaria administrativa que atiende a público en el SOME del Consultorio Alejandro Gutiérrez, la Seremi de Salud señaló “Si es que se cumplieron todas las medidas que se han implementado desde la Autoridad Sanitaria, y me refiero a los controles que existen entre los administrativos y los usuarios, lo usuarios no deberían tener ningún riesgo. Hasta donde yo sé, el consultorio está tomando todas las medidas”.

Finalmente, la autoridad sanitaria lamento que dos pacientes hubiera rechazo el realizarse el examen PCR “Hubo dos personas que rechazaron la toma de PCR. Por lo tanto, fuimos notificados de este rechazo. Esto atenta gravemente contra la salud pública de las personas. Por lo tanto, si bien es cierto no podemos obligarlas a realizarse el examen, como Autoridad Sanitaria tenemos el rol y el deber de ir a su domicilio, notificarla y cuarentenarla como caso probable de Covid-19”.