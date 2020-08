En total son más de 2,7 kilómetros que posibilitaran que los vehículos de carga no pasen por el centro de la ciudad y utilicen esta nueva vía, mejorando el acceso sur a la capital regional. Subsecretario Cristóbal Leturia destacó que esa y otras obras “le va a dar una estructura vial a la región que no podía ser sin un by pass desde la ciudad de Coyhaique”.

Coyhaique.- Este viernes 28 de agosto se inició la marcha blanca de la obra Variante Sur de la comuna de Coyhaique –que comprende un tramo de 2,7 kilómetros entre Coyhaique y El Blanco-el cual involucró una inversión sectorial por parte del MOP que superó los $7.700 millones.

Si bien la moderna pavimentación presenta un 98% de avance físico, hoy se hizo una puesta en marcha blanca para constatar su progreso y la circulación vehicular antes de poder ser inaugurada, por lo que fue valorada por las autoridades gubernamentales y municipales, entendiendo que es una de las más importantes de los últimos años en la capital regional en cuanto a viabilidad urbana.

Así al menos lo expresó el subsecretario del MOP Cristóbal Leturia, quien sostuvo que la obra es parte de un plan más ambicioso elaborado por el Presidente Sebastián Piñera.

“Acá lo más importante es ver que el gobierno del Presidente Piñera se comprometió con una visión de dar un eje estructural vial distinta a esta región, con una fuerte convicción de pavimentación de la Ruta 7, donde básicamente al terminar este gobierno va estar pavimentada casi por completo el plan 50-50-50 y eso le va a dar una estructura vial a la región”, agregando que la agenda del Presidente Piñera del Paso a Paso Chile se Recupera busca “generar empleo con obras que queden para el desarrollo de la región y es así como paso a paso Chile se Recupera, empleo a empleo”.

Sobre el by pass recorrido la jornada de hoy, Leturia indicó que “va a provocar un mayor flujo y más oportunidades a los emprendedores de la región para que puedan hacer que sus productos salgan hacia el resto del país, generando un mayor flujo de vehículos y turistas”.

Una mirada similar planteó la Intendente Regional, Geoconda Navarrete, quien tras conocer los alcances de la obra por parte de los responsables de la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A sostuvo que “estamos trabajando para aportar al desarrollo de Coyhaique, y estas son obras que van en beneficio directo, no tan sólo para el tránsito sino que también para la seguridad, poder tener la alternativa de que los camiones dejen de pasar por dentro de la ciudad aporta a la seguridad ciudadana, a la seguridad de nuestros niños, de la circulación peatonal y es una obra más, de muchas que tiene el Ministerio de Obras Públicas, en la comuna, en la región, que dan cuenta del compromiso del gobierno con la región de Aysén, fuerte, sólido y que además se ratifica con la agenda de reactivación”.

Pensando es esa misma reactivación, la Ejecutivo de Aysén recordó que “hoy estamos viendo que están en licitación, adjudicación o ejecución muchas obras, obras que van a contribuir a algo muy fuerte que nos ha afectado con la pandemia en términos sanitarios que es la pérdida del empleo y ese 9,3% que nos duele y que no habíamos visto antes en la región; buscamos reactivarla con una fuerte inversión pública”, señaló.

Por su parte, el seremi del MOP Néstor Mera explicó que la obra entregada “es una de las más grandes obras de vialidad urbana delos últimos años y las últimas décadas en Coyhaique, probablemente –sumado al impacto que va tener la doble vía que iniciaremos en calle Baquedano- van a ser las obras más importantes en el radio urbano de la capital regional que va tener nuestro ministerio a cargo”, apuntó.

En esa misma línea, el jefe de la cartera del MOP en la región sostuvo que “nosotros como ministerio de Obras Públicas tenemos una tremenda responsabilidad de ser el musculo de la inversión de la región de Aysén y es lo que estamos haciendo hoy día, con una cartera de recuperación económica enorme, con proyectos que hemos estado trabajado durante meses”.

En representación de la Junta de Vecinos N°19 de El Claro, Hernán Mera, también se mostró satisfecho por el importante avance, indicando al respecto que para ellos “es de mucha importancia y por eso valoramos estas obras importantes para la comunidad y los vecinos que transitamos por el sector” agregando que “esperamos seguir inaugurando otras más”.

En tanto, el alcalde de Coyhaique también analizó de forma positiva las obras de 2,8 kilómetros indicando que “nos va a permitir descongestionar, esto nos viene a descomprimir un poco las arterías y disfrutar también de las bellezas naturales que tenemos acá” indicando finalmente que agradece “la modernidad que le estamos dando a Coyhaique, el cambio de cara ya que solo nos trae beneficios”.