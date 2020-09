Integrantes de los comités “Sueños Patagón” y “Calafate” de Puerto Aysén, se cansaron de los tramites, las reuniones y de esperar algo concreto, ya que, son más de doce años que buscan hacer realidad el sueño de la casa propia y ni la primera piedra se ha concretado de aquello.

Puerto Aysen.- “Esto es una burla, 12 años esperando… no vamos a esperar más”

En las últimas horas decidieron salir a las calles, con pancartas en mano y reclamar al Gobierno soluciones inmediatas, por ello, iniciaron manifestaciones.

“Decidimos reunirnos con nuestra gente, porque hemos tenido demasiada paciencia con las autoridades, los hemos escuchado, los hemos comprendido, pero la presidenta del comité vino a una reunión para que supuestamente la empresa empiece a trabajar después de la entrega de terreno. Ahora nos salen que tenemos que esperar diez meses más, yo creo que esta es una burla, nosotros no podemos seguir esperando más, ya llevamos doce años esperando, que quieren que esperemos un año más y después mientras vengan a construir un año más, nosotros no vamos esperar más”, señaló, Claudia Casanova, secretaria comité “Calafate”.

“Queremos soluciones, no más parches”

La dirigenta, agregó que ya están cansados de reuniones, de hablar, ahora quieren soluciones. “Ya se nos fue el respeto y ahora van a tener que escucharnos y aguantarnos, nosotros queremos soluciones, nos firman los documentos como tienen que hacerlo ahora ya, porque nosotros no los vamos a esperar diez meses, que se olviden de eso. Todas las medidas que nosotros podamos tomar las vamos a tomar, porque nos cansamos de ser respetuosos, nos cansamos de esperar, nos cansamos de todo, así es que, ahora que aguanten. No queremos reuniones, queremos soluciones, porque parches nos han dado por más diez años y ya no queremos más parches”.

“Nos han faltado el respeto muchas veces”

En tanto, Patricia Hernández, presidenta del comité “Calafate”, afirma que, “nosotros estamos pidiendo solución ya, que ni siquiera sea de aquí al viernes sino que sea ya, porque ha sido mucha la burla que han tenido y nosotros hemos esperado 11, 12 años y nosotros tenemos adultos mayores al interior de los comités, que para ellos, esto es no avanzar, es retroceder. Aquí nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos den las respuestas correspondientes y que no sean diez meses, porque así fue lo que nos dijeron, esperar diez meses ¿para qué?, para que nos sigan faltando el respeto, van a llegar los diez meses y van a esperar otro año más. No, esto ya es mucho, los comités “Calafate” y “Sueño Patagón”, ya se cansaron de que nos hagan esperar. Desde que estamos siempre nos han puesto piedras, ni siquiera son piedras son rocas, nos han faltado muchas veces el respeto, nosotros nunca le hemos faltado el respeto a las autoridades y así nos están pagando”.

Los 108 integrantes de los comités “Calafate” y “Sueño Patagón” señalan por último que, si la espera se extiende por más años también arriesgan la pérdida de los subsidios y junto a sus familias anhelan concretar su casa propia, por ello, reclaman soluciones concretas ahora por parte del Gobierno. De lo contrario, continuarán las manifestaciones.