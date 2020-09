La visita del Ministro de Salud Enrique Paris a la ciudad de Puerto Aysén consideró algunas reuniones, entre ellas, un encuentro con dirigentes de la mesa social y gremial porteña. En la ocasión, los representantes de la comunidad plantearon a la autoridad del nivel central la importancia de que el hospital de Aysén cuente con la mediana complejidad de manera real y si llegan especialistas cuenten con residencia local.

Puerto Aysen.- “La verdad es que las preguntas al Ministro estuvieron netamente relacionadas a la mediana complejidad, queremos la mediana complejidad para el hospital de Aysén. No tenemos acá especialistas, no hay insumos a veces para las atenciones, entonces, esas cosas hay que mejorarlas. La idea es que el proyecto de mediana complejidad ingrese a presupuesto para el 2021, también se le consultó al Ministro que etapas debería cumplir para ser ejecutado, porque se entiende que con la pandemia no tenemos hoy en día toda la plata que quisiéramos”, comentó, Marisol Pinilla, una de las dirigentas presentes en la reunión con el Ministro.

Marisol Pinilla, agregó que, la iniciativa de mediana complejidad, “es un proyecto amplio de 16 mil millones de pesos y se les estaba pidiendo aproximadamente el 30%, como 3 mil millones de pesos para ser aumentados al presupuesto este año. En cuanto a los recursos humanos que se solicitan en realidad, son los del subtitulo 21, que tienen que ver con ginecólogo, internista, pediatra, anestesista y equipos asociados, todo esto considerado que sean profesionales que queden con residencia acá en Aysén, no que vengan a atender un par de horas y se vayan”.

El Ministro Paris habría propuesto a los dirigentes de Puerto Aysén iniciar un trabajo coordinado y establecido a partir del mes de enero del próximo año. Además, en el mismo encuentro acordaron una reunión con Intendenta, Geoconda Navarrete, a quien ya al menos en cuatro oportunidades le habían solicitado esta instancia, con la finalidad de consultar si la glosa requerida para la mediana complejidad del hospital de Aysén ya está ingresada, “porque ese es uno de los primeros pasos para tener viabilidad de los procesos que siguen, sino no vamos a tener ningún avance”, puntualizó la dirigenta de la mesa social y gremial de Aysén.