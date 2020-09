Además, señaló que espera que la nueva autoridad provincial sea alguien comprometido con la comuna de Chile Chico y que esté dispuesto a respaldar las iniciativas que vayan en bien de la comunidad.

Chile Chico.- Como ya lo ha hecho público el Ejecutivo y se ha difundido ampliamente por los distintos medios de comunicación de la región de Aysén, la tarde de este miércoles el ahora ex Gobernador de la Provincia General Carrera, Mauricio Quercia Martinic, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde el mes de abril del año pasado. Su antecesor el ex Gobernador Pedro Durán, también renunció luego llevar poco menos de un año ejerciendo estas funciones.

El Alcalde, Ricardo Ibarra Valdebenito, lamentando que debido esta situación, no se pueda tener una autoridad de Gobierno permanente en la zona, con quien se pueda interactuar y trabajar coordinadamente en bien de la ciudadanía.

“El Gobernador es el representante en la provincia del Presidente de la Republica, la política de Estado se maneja desde la Gobernación, a través de los Seremis, a través de la Intendenta, la conexión natural que tiene el ejecutivo es a través de sus gobernadores. En este periodo este es el segundo Gobernador que renuncia, hemos tenido varias personas subrogando en tiempos muy difíciles y finalmente lo que se tiene es que es la comuna no tiene un avance real como quisiéramos, debido a la falta de un trabajo coordinado, no hay trabajo planificado, ni tampoco hay una proyección de lo que viene”.

“la persona que designe el Presidente, tiene que ser alguien que se la juegue por la provincia”

Por ahora, se desconoce el nombre de quien sería el nuevo gobernador o gobernadora que lidere la acción del Gobierno en la Provincia, algo que a juicio del Alcalde, aun cuando es una facultad del Presidente, “tiene que ser una persona que se la juegue por la provincia”.

“La persona que vaya a nombrar el Presidente de la Republica en el uso de sus facultades, tiene que ser una persona que se la juegue por Chile Chico, que se la juegue por la provincia, mas allá de jugársela por un empleo o mantener este trabajo por todo el periodo que dura el Presidente. En ese contexto, yo hago un llamado ante esta falta de gobernabilidad que estamos teniendo, no solamente en la provincia sino que en toda la región, un llamado de atención para avanzar. Este país, esta comuna, no pueden avanzar si no tenemos seriedad en las decisiones, si no tenemos continuidad política de las autoridades que tienen que manejar nuestra provincia”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, dijo también que, existen proyectos importantes que requieren de un apoyo político de autoridades provinciales que estén comprometidas con las iniciativas que van en beneficio de la ciudadanía.

“Tenemos un monto de proyectos que no han avanzado porque nos falta el apoyo político en este caso de la Gobernación a través del Gobernador, que debiera golpear la mesa o poner presión en la Intendencia para que nuestros proyectos avancen. Es el caso del cuartel de Bomberos, que en realidad ha tenido una demora inusitada y la remodelación de la plaza de Chile Chico también, pero no tenemos una voz del Gobierno ayudando a pelear los proyectos, el Alcalde junto al Concejo realizan las gestiones con el apoyo muchas veces de los Consejeros Regionales. Pero también falta el brazo político del Gobierno que debiera estar preocupado en el desarrollo de nuestras comunidades”.

Finalmente, la máxima autoridad de la comuna de Chile Chico, insistió en que el Gobierno debe nombrar a una persona comprometida con el avance de los territorios y que atienda de manera concreta los requerimientos de la comunidad.