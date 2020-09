Aseguran que durante varios años habían trabajado de bajo perfil, sin mayores reclamos ni manifestaciones, pero se cansaron de ello y aseguran que continuarán expresando su malestar con las nuevas exigencias de los servicios de Gobierno.

Puerto Aysen.- Luego de esperar más de doce años para concretar la casa propia, los integrantes de los comités “Sueño Patagón” y “Calafate”, han ido expresando su malestar en las calles, debido a que ahora hay una exigencia que retrasaría aún más el llegar a la construcción de las viviendas, se trata de la “compactación dinámica”.

Es a raíz de esto que, habían gestionado una reunión vía zoom con el Ministro de Vivienda, la cual se habría programado para este jueves, lo que finalmente no ocurrió.

“Se suponía que íbamos a tener una reunión con el Ministro de Vivienda, para ver la posibilidad de que se suspenda la compactación dinámica que se va hacer en los terrenos. Pero la reunión se suspendió, posiblemente podría ser el día sábado o sino la próxima semana y así nos va a tener. Pero a nosotros nos queda presionar y que él se dé un tiempo, porque no le va a tomar tanto tiempo hacer una video llamada y nos diga porque se va a hacer esta modalidad ahora, a esta altura, donde nosotros ya tenemos todo el proceso listo. Nosotros ya tenemos el subsidio en mano, estábamos a una semana de firmar el contrato con la empresa para empezar a construir las casas, ya habíamos pasado el tema de la licitación. Entonces, esa es la molestia que a última hora nos vengan a decir que no se va a empezar a hacer nada, después de un año prácticamente”, manifestó Viviana Benavides, presidenta del comité “Sueño Patagón”.

Patricia Hernández, presidenta comité “Calafate”, agregó que, “me uno a las palabras de Viviana y la molestia es muy grande, Aysén completo está construido sobre mallín y extrañamente ahora, a semanas de haber firmado un contrato nos salen con esto, es muy extraño, muy raro, es una molestia tremenda que tenemos. Somos 108 familias que llevamos 12 años esperando y nos salen con esto ahora, es fome realmente la situación que estamos pasando. Para esto, pretenden hacer una compactación que es un daño tremendo, hemos investigado, nos hemos informado y pretenden hacer una reunión con personas técnicas y nosotros ya sabemos la parte técnica. Nosotros lo que queremos es solución, una respuesta coherente, no queremos lo que pretenden hacer acá, van a entregar casas pronto y esas casas están construidas sin haber hecho este tratamiento, entonces, justo ahora que ya teníamos todo listo. La molestia de las 108 familias es porque van a seguir atrasando esto, porque pretenden hacerlo en diez meses porque todos saben cómo es la región de Aysén, llueve casi todos los días, entonces, esto va a ser más de un año y después hay que seguir esperando otro años más y finalmente van terminar siendo tres años, eso es lo que no queremos”.

Aseguran que esta pelea la están dando por los comités que siguen detrás de ellos y los recursos que se necesitarían para realizan la compactación dinámica serian miles de millones de pesos, por eso creer que ello retrasaría demasiado el poder tener sus casas.