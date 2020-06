Beneficiarios agradecieron ayuda gubernamental, instándolos a que sigan en esa línea para llegar a más familias.

Puerto Aysen.- Hasta los campamentos “Familias en Toma de Puerto Aysén” y “Sonriendo al Futuro” de la ciudad puerto se trasladó la Intendente Geoconda Navarrete –junto al gobernador Manuel Ortiz y otras autoridades- para dar inicio a la entrega de las canastas familiares del programa Alimentos Para Chile que implementó el Presidente Sebastián Piñera.

La ayuda fue muy bien recibida por la comunidad aysenina, quienes no ocultaron sus reparos por la situación sanitaria. Así al menos lo planteó Andrea Cárdenas, quien en conversación con la primera autoridad le indicó que “estoy sin trabajo y se me ha hecho complicado porque también la gente anda media asustada y no compra, por lo del virus, y uno igual anda con el temor de contagiarse”.

Por lo mismo, Cárdenas dijo estar “muy agradecida por ser favorecida, más en estos momentos”, indicó para luego dar paso a abrir su canasta que contenía alimentos y artículos de aseo personal, entre otras cosas.

Víctor Delgado Vidal también agradeció la ayuda, señalando que pensó que eso no iba ser una realidad, por lo mismo, instó a las autoridades “a seguir adelante ayudando, mientras se pueda, porque entre todos tenemos que vencer este virus; por eso estoy muy agradecido de ustedes, del Presidente y no tengo más palabras, muchas gracias”.

Por su parte, la Intendente Geoconda Navarrete se mostró contenta y satisfecha por “estar iniciando un tremendo trabajo, un trabajo que es estar con las familias que más lo necesitan. El Presidente nos pidió iniciar esta campaña Alimentos para Chile, que es la suma de muchas voluntades”, dijo.

En esa misma línea, Navarrete explicó que “aquí hemos trabajado en conjunto con el Gobierno Regional, aprobando recursos que nos ha permitido adquirir más de 12 mil canastas de alimentos que van a ir a las familias más vulnerables en las diez comunas, en un trabajo coordinado entre los gobernadores y los alcaldes para ir llegando a cada uno de estos hogares”.

Por último, el Gobernador Manuel Ortiz resaltó la visita a ambos campamentos “porque nos da la razón de la preocupación del Presidente, la Intendente y todos los que estamos aquí para estar con la gente que nos necesita; y nos vamos contentos de que nuestra gente haya recibido este beneficio para pasar de mejor manera esta pandemia”.