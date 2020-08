Juntas de Vecinos y organizaciones harán llegar a la autoridad de Transportes una carta con el requerimiento.

Puerto Chacabuco.- Preocupados por las irregularidades en el cumplimiento de los horarios y frecuencias del transporte público que realiza los recorridos a diarios entre la localidad de Chacabuco y Aysén, se han mostrado sus usuarios que organizados en conjunto con las juntas de vecinos, solicitaron a las autoridades del Transporte y las Telecomunicaciones tanto de gobierno como del municipio no olvidar los compromisos que permitirían mejorar el servicio, solicitando a su vez que se retomen las fiscalizaciones, dado que semanalmente se ven afectados al depender vecinos de diversos sectores de estos buses para trasladarse.

Respecto de la situación que afecta a los usuarios de la locomoción que circula entre Chacabuco y Puerto Aysén, la dirigente de la localidad, Hansy Chávez comentó que “como usuaria de transporte público me toca vivir lo mismo que el resto de la comunidad, en las esperas extensas, en sortear frío y lluvia al igual que muchos de los que residen acá, niños, estudiantes, adultos que se desplazan a trabajar y ancianos. Conocemos el clima particular de Aysén y sobre todo en Chacabuco que se agrega el viento, urge que las autoridades comprendan que una mayoría de vecinos dependemos de este único sistema de trasporte. Urge que se revisen los horarios de recorrido y su extensión, se socialice aquello con las juntas de vecinos e informe en qué está la licitación que se haría, dado que estando en pleno inverno no se está realizando la fiscalización comprometida hace meses por la autoridad y retornar a nuestros hogares es una preocupación diaria porque hay días en que tenemos locomoción y otros en que finalizan antes sus recorridos”.

“Cabe agregar que esto tiene larga data a pesar de las permanentes reuniones con la autoridad competente, tanto la anterior como la actual, no teniendo a la fecha una solución definitiva, sólo medidas parche y que en el tiempo no han generado la solución, es decir, mejorar la continuidad y frecuencia. Se había informado a la comunidad que para éste año estaría la licitación de los recorridos y con ello se establecerían los debidos horarios, lo que al día de hoy aún no son entregados a las Juntas Vecinales de la localidad, lo que esperamos pueda ocurrir pronto”, enfatizó Hansy Chávez.

Por su parte, Patricio Sáez, usuario de los recorridos entre Aysén y Chacabuco comentó que “Esta falta de continuidad en los horarios tanto de mañana como tarde también nos afecta a quienes dependemos de ellos para concurrir a nuestros trabajos hacia la localidad. Muchas veces las esperas se extienden y se debe sortear aún que los que están disponibles cuenten con capacidad para pasajeros al llegar a los paraderos, debido a que muchas veces se llenan al estar todos en la misma esperando los buses”.

“Preocupa que no se esté fiscalizando más aún en el contexto sanitario en el que nos encontramos donde se requiere más cuidado tanto de las condiciones y medidas de protección de los conductores como de los usuarios, haciéndose necesario que también se revise y se cumplan las frecuencias, ya que muchos más están retornando a sus trabajos o incluso trasladándose para realizar diversos trámites porque hay servicios que están retomando sus atenciones”, concluyó Sáez.