Luego de participar en una reunión con dirigentes del Consejo Consultivo de Salud de Puerto Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto reiteró la urgente necesidad de contar con un scanner y equipamiento médico especializado en el hospital de esa localidad, asegurando que “se necesita un recinto que sea mucho más resolutivo”.

Puerto Aysen.- Según el legislador, “en Puerto Aysén se dio en su minuto una batalla muy dura para poder conseguir el actual hospital, él que tiene una excelente infraestructura, con amplias dependencias, modernos espacios y que es un gran aporte a la comunidad. El problema de este hospital es que no tiene resolutividad, no tiene la implementación y equipamientos necesarios para que los especialistas puedan trabajar”.

“Hoy hay nueve especialistas, muchos de ellos dudan si seguir o no porque no tienen los equipamientos necesarios para hacer su trabajo. Ya se fue un radiólogo. En la reunión se planteó la necesidad que el Gobierno se comprometa con financiamiento, no sólo para el tema de recursos humanos, sino principalmente para adquirir equipamiento”, indicó.

Calisto señaló que “falta un scanner, para que así no se derive a los enfermos que requieren exámenes a Coyhaique. También se necesita equipamiento oftalmológico, esto es fundamental para atender a la gente en Puerto Aysén. Se necesita mejor implementación en general para todas las especialidades”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto indicó que “es importante recordar que esto no sólo iría en beneficio de la gente de la comuna, sino de toda la Provincia de Aysén, de Mañihuales, Chacabuco, Puerto Cisnes y las otras zonas del litoral. Necesitamos que el Estado tenga una presencia más robusta en nuestras localidades, especialmente en los temas de salud”.