Con esto, las organizaciones indicadas podrán acceder a los aportes que la casa edilicia contempla para la versión del año 2020. La sumatoria de los fondos se traducen en una contribución municipal superior a los 30 millones de pesos a repartir en estas iniciativas.

Puerto Aysen.- Con la presencia de dos importantes referentes vecinales en la materia, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, desarrolló durante la jornada del miércoles 19 el lanzamiento del Fondo Municipal del Adulto Mayor (FOMAM) y del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). Dos iniciativas del municipio aysenino que buscan ser un aporte para las diversas organizaciones existentes en el territorio y ayudar así a materializar los requerimientos que presentan los vecinos y vecinas de la comuna de Aysén, más aún durante el actual contexto de crisis sanitaria por la cual atraviesa el país.

En este sentido, la primera autoridad de la comuna destacó que “esto es prioritario, nos lo habían pedido bastante los vecinos, que la verdad pensaban que esto no se iba a realizar por la pandemia. Sin embargo, creemos que es un aporte, son 550 mil pesos para cada proyecto, por tanto, le hemos hecho algunos cambios a las bases para que se pueda acomodar de acuerdo con la situación de hoy, es decir, para que puedan contratar diversos tipos de prestaciones, puedan optar a distintos tipos de profesionales, como peluqueros, podólogo, hoy no se permite reunirse, por eso esa opción ya no corre. Así que decidimos lanzarlo para que tanto adultos mayores como juntas de vecinos puedan ir en ayuda hoy más que nunca de sus asociados”.

En tanto, Carlos Díaz, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, junto con agradecer al alcalde Martínez y al municipio por la invitación realizada para ser parte de estas iniciativas manifestó que “hoy en día cada uno de nuestros dirigentes se va a enfocar hacia un trabajo mucho más directo con las personas. Para ir en ayuda de nuestros vecinos con respecto a sus necesidades, como canastas, podólogos para nuestros adultos mayores, en definitiva, un trabajo más directo y esperamos que cada dirigente lo enfoque de esta manera. Vamos a comenzar a trabajar en la difusión para que todos los vecinos conozcan la información respecto a esta iniciativa que, pese a que el plazo es más acotado, de todas maneras, se ejecutará pese a la pandemia, y eso es lo más importante”.

Finalmente, Oriana Mella, representante de la Unión Comunal de los Adultos Mayores de Aysén expresó sentirse contenta por esta iniciativa debido a que “pensaba que no se iba a realizar este año” agregando que “me siento muy feliz de recibir la carpeta y vamos a conversar con los demás para ver qué es lo que vamos a postular. El año pasado postulamos y nos entregaron sillas para nuestra sede. Estoy muy agradecida con la municipalidad, y uno lleva tanto tiempo en esto, así que feliz. Hoy me, siento muy orgullosa por todo lo logrado”.

a) Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE)

Tiene por objetivo financiar la ejecución de proyectos específicos de interés común, en el ámbito local, que contribuyan al fortalecimiento de las Organizaciones Territoriales de las localidades de Islas Huichas, Puerto Chacabuco, Villa Mañihuales, Los Torreones, El Salto, Puerto Aysén y alrededores.

El FONDEVE es un Fondo que se crea, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45° del Decreto del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.418, de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, el Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) con los aportes presupuestarios del Ministerio de Hacienda que se perciban efectivamente, fondos propios del municipio y aportes de los vecinos que resulten de la aplicación del programa.

Para esta versión la asignación presupuestaria es de $16.200.000, por lo que, el monto máximo de postulación por iniciativa será de $ 550.000 (quinientos cincuenta mil pesos).

b) Fondo Municipal del Adulto Mayor (FOMAM)

Este fondo concursable desarrollado por decreto alcaldicio desde el año 2015, tiene por objetivo financiar la ejecución de proyectos específicos de interés común en el ámbito local, que contribuyan al fortalecimiento de las Organizaciones de Adultos Mayores

Para el año 2020 se contempló un presupuesto total $ 15.200.000-, ante lo cual, el monto máximo de postulación por iniciativa será de $ 550.000 (quinientos cincuenta mil pesos).

Si usted desea obtener más información respecto estos fondos, le invitamos a contactarse al teléfono 672336560 o escribir un correo electrónico a pamelaojeda@puertoaysen.cl .