Con 12 años de Concejala, trabajo en terreno y prometiendo utilizar la política para todos, no solo para los amigos, Ximena Novoa, busca ser la candidata a alcaldesa por Aysén.

Aysen.- La concejala, Ximena Novoa, manifestó su voluntad e intención de participar en las próximas primarias al interior de Chile Vamos para intentar ser la candidata a Alcaldesa de la Comuna de Aysén, para lo cual señalo está dispuesta a competir con quienes los partidos de esta coalición dispongan para dicha elección.

“Ya con tres periodos de Concejal, creo que a uno le da experiencia y madurez en el sentido político, por ello decir que, si está en nuestras intenciones ir a las primarias. Aunque yo no era partidaria, yo he luchado en estos tres periodos por la profesionalización de los Concejales y creo que en un futuro podemos ir escalando, tomando otras decisiones de la gente que estamos en el ámbito político, a eso tenemos que llegar. Porque se requiere de experiencia, de mucha sabiduría, sobre de tener la experiencia de haber pasado por lo que significa asumir un rol en el Municipio. Mi partido me ha solicitado que vaya, yo sé que es un desafío grande y estoy dispuesta a ir a primaria si tengo que ir con la UDI y esperar lo que quiere la gente, porque al final es la voluntad de nuestros vecinos y a quienes quieran ellos como próximo alcalde o alcaldesa de esta comuna”.

Ximena Novoa, cree que el tema social y la desigualdad son prioridades que no se han resuelto en bien de la ciudadanía. “Cuando terminemos con las diferencias de la pobreza, de vivir en esas condiciones, ahí recién podremos decir, hemos avanzado y hemos avanzado todos. Nuestra comuna, nuestra región nos permite hacer muchas cosas, nos es lo mismo una comuna grande como Santiago o una región como la metropolitana. Esta comuna trabajando con la gente en terreno te permite solucionar muchos problemas, utilizar las redes públicas para solucionar problemas. Así es que, cuando avancemos todos juntos, saquemos a nuestra gente adelante, podemos decir, si estamos bien, esta es la comuna que queremos. Aparte todo lo que viene en proyectos, aun cuando uno no puede pensar solo en eso, es un conjunto, un trabajo que te permite salir adelante y desarrollar nuestra comuna, trabajar en alianza con la empresa privada, que es la que genera los trabajos, muchas cosas que podemos hacer”.

La Concejala RN, se refirió también como están abordando los partidos de Chile Vamos los próximos comicios electorales. “Yo creo que esta todo el mundo en otra, estamos preocupados de salir adelante con esta pandemia, de poder generar recursos y apoyo a nuestra gente que lo ha pasado mal. Los partidos, por lo menos yo tengo contacto directo y quieren ir a primarias y si no se dan, será no más. Pero yo estoy disponible a seguir trabajando por mi gente de Aysén, de frente y en terreno como siempre, estoy disponible para ir a la alcaldía y ahí veremos qué pasa. La característica personal es que estoy para el servicio público, estoy para servir, no utilizar la política para cosas personales, ni mucho menos para generar ayuda para los amigos sino que para todos”, puntualizó Ximena Novoa.