Con el objetivo de impulsar la opción del cambio constitucional, a través de un cuerpo 100% electo por votación popular, se articuló el Comando por el Apruebo impulsado por el partido socialista comunal Aysén, grupo que busca que este proceso se realice a través de una convención constitucional que asegure la participación en igualdad de condiciones de independientes, de pueblos indígenas, y paridad de género.

Puerto Aysen.- El presidente del Partido Socialista Comunal Aysen, Denis Flores, comentó que “la idea desde un inicio sigue intacta el objeto de este comando será entregar información a los electores y electoras de Aysén para que concurran a sufragar la más informado posible. Nosotros como partido Socialista adherimos a la opción Apruebo con Convención Constitucional, punto muy importante para redactar una constitución con total participación ciudadana donde se plasmen y se consagren los derechos sociales, educación gratuita y de calidad, salud, pensiones, robustecer el estado, reconocimiento de los pueblos originarios etc”.

Por su parte Catalina Muñoz, Vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista, llamó a la comunidad a participar de este proceso que se realizará el próximo 25 de octubre, haciendo un especial llamado al auto considerando la situación sanitaria que vivimos como comuna “Creemos que es necesario actuar con responsabilidad, ya que el plebiscito no está ganado, esta no es carrera corrida, quienes sacan cálculos alegres se equivocan, las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos aun cuando tenemos la certeza de que la gran mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución, no tenemos certeza de cuántos van a ir a votar y por eso es importante motivar a las ayseninas y ayseninos a concurrir a este proceso”.