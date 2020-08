De a poco se están haciendo públicos los nombres de quienes podrían ser los candidatos a Alcalde o Alcaldesa por la comuna de Aysén. En las últimas horas un conocido ex dirigente de la pesca artesanal y quien fuera vocero del movimiento social de 2012, Iván Fuentes, es propuesto en medio de una reunión de la Democracia Cristiana.

Puerto Aysen.- Así lo confirmó el presidente comunal de este partido, Juan Alocilla.

“En un reunión a través de zoom, militantes de base de nuestra colectividad acá en Puerto Aysén, sugirieron la posibilidad de consultar a Iván Fuentes, si estaría o no disponible para ir a una primaria dentro del conglomerado, para disputar la alcaldía en esta comuna. Ya tuvimos una primera conversación telefónica con Iván Fuentes y quedamos en tener una reunión dentro de esta semana para ya afinar y esperar hacer oficialmente la propuesta, esperando que don Iván Fuentes no diga que sí o no. Eso aún es materia de conversación, ya hicimos el primer contacto y acordamos reunirnos de aquí al día sábado”.

Alocilla, agregó que esperan una respuesta favorable a la propuesta de que Iván Fuentes sea el pre candidato a alcalde de la DC en la comuna de Aysén. “Esperamos nosotros como colectividad que don Iván Fuentes nos diga que sí, creemos que es importante y valido que él participe, él fue un Diputado que saco una buena votación. Nosotros como partido y sobre todo la base Demócrata Cristiana ha propuesto que es un nombre que debiera estar en esta ocasión disputando una primaria”, indicó el presidente comunal Aysén de la DC.