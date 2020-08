Los Regionalistas confirmaron que también presentarán una candidatura a las primarias que se realizarán durante el mes de noviembre en Aysén.

Aysen.- Desde el Partido Regionalista Independiente salieron a ponerle el freno a las declaraciones del presidente de la UDI, Marcelo Santana ante las próximas elecciones municipales. El vicepresidente nacional del PRI, Camilo Jiménez Marchant afirmó que “llegan tarde sus mensajes por la prensa, las conversaciones ya están avanzadas entre las directivas nacionales de Chile Vamos y en Puerto Aysén queremos que sea la ciudadanía en una primaria abierta la que elija al candidato o candidata única del sector”.

Al respecto, el vicepresidente nacional del PRI, Camilo Jiménez afirmó que “lamentamos las declaraciones tardías y poco afortunadas del presidente regional de la UDI, Marcelo Santana. Sin embargo, el espíritu con el que se están generando los acuerdos y las diversas conversaciones que están bastante avanzadas entre las directivas nacionales de los partidos de Chile Vamos es muy distinto”.

“No es grato tener que responder por la prensa las cuñas que reflejan convicciones poco democráticas de la UDI y las añejas malas prácticas de los acuerdos a puertas cerradas que tenían por objetivo afirmar a candidatos en las lógicas del que tiene, mantiene. Actualmente, Chile Vamos está integrado por cuatro partidos y aquello ya no tiene cabida, por lo que desde el PRI las rechazamos categóricamente”, agregó.

Respecto de las primarias a realizar en la comuna porteña, el dirigente de la colectividad Regionalista comentó que “En el caso de Aysén, el alcalde en ejercicio asumió luego de una elección entre sus pares del Concejo Municipal tras la renuncia al cargo de su antecesor. Además, es de conocimiento público que habría más de un candidato en el sector. Por otro lado, en su rol de jefe comunal tampoco ha desarrollado un trabajo de coordinación con las estructuras comunales de los cuatro partidos y entre los concejales electos de Chile Vamos, no fue el más votado. Por lo que a nuestro juicio no existe lógica para designarlo a dedo como el candidato único”.

“En esa línea, existe un pre acuerdo que ha sido ratificado por las directivas nacionales de Chile Vamos en el que validamos un proceso de primarias abiertas para que sea la ciudadanía la que en Puerto Aysén, democráticamente elija la candidatura única que nos representará como sector en las elecciones de abril próximo. Instancia en la que también presentaremos una alternativa Regionalista a la comunidad y que liderará una mujer, por tanto, si Luis Martínez no tiene la disposición de participar en primarias es mejor que no sea candidato”, enfatizó el Vicepresidente nacional del Partido Regionalista Independiente.