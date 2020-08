El reconocido conjunto folclórico se adjudicó Fondo Social Presidente de la República.

Debido a la actual contingencia sanitaria producto del Covid-19 se desarrolló de manera mixta una sencilla pero significativa ceremonia para hacer entrega de un cheque a la Agrupación Nalcayec que lleva muchos años promoviendo nuestra danza nacional y el folclore regional.

Puerto Aysen.- Esta ceremonia fue presidida por el Jefe de la División de Gobierno Interior Pablo Galilea Carrillo quien a través de la plataforma ZOOM no quiso estar ausente de esta importante ocasión en la cual en representación del Presidente de la República Sebastián Piñera les hizo llegar los saludos y felicitaciones a esta agrupación “Sin dudas es un honor para mí que me hayan considerado para poder hacerles llegar el saludo de nuestro Presidente y reconocimiento por la tremenda labor que han desarrollado por años llevando nuestra danza hacia cada lugar en la que son invitados, ojalá que este Fondo les ayude para seguir desarrollando lo que más les gusta”.

Por su parte Vicky Flores Presidenta de la Agrupación Nalcayec no ocultó su emoción y agradecimiento al Gobierno por haber obtenido esta importante ayuda “Agradecer primero al señor Gobernador, a las funcionarias Karen Aravena y Viviana Oñate quienes nos guiaron para poder postular a este fondo, agradecer al gobierno del Presidente Piñera por esta oportunidad, este cheque nos servirá de mucho para nuestra sede, porque compraremos algunos elementos para nuestra cocina y también equipos de amplificación para poder utilizarlos en nuestros ensayos o presentaciones”.

Finalmente el Gobernador Manuel Ortiz Torres expresaba sus sentimientos una vez que le pudo entregar el Fondo Social Presidente de la República a la agrupación folclórica “Este tipo de ayuda nos reconfortan, este fondo nos permite financiar proyectos sociales de infraestructura o equipamiento y que mejor que el conjunto folclórico Nalcayec haya sido una de las adjudicadas, porque le permitirán mejorar sus instalaciones en la sede y les ayudara también mejorar las condiciones de ensayos que realizan”.