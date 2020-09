Gobernación de Aysén apoyará en las gestiones para su conformación.

Puerto Aysen.- Desde hace algún tiempo que don Leonardo Pineda ex paciente oncológico ha luchado por conformar una agrupación a nivel regional de pacientes con cáncer, situación que por diferentes motivos no ha podido concretarse oficialmente, esto lo ha llevado a recurrir a distintas instancias donde ha conversado con autoridades y ha pedido apoyo no para él, sino que para muchas personas y familias que tienen que lidiar con esta enfermedad.

Leonardo Pineda ha conversado con el Gobernador de Aysén comprometió todo su apoyo y puso a disposición el equipo de la gobernación para gestionar la conformación de esta agrupación, noticia que valoró el dirigente “Es lamentable que no se haya logrado conformar sobre todo en Coyhaique la agrupación, donde ha influido muchas cosas como la situación de la pandemia y un tema administrativo, pero en realidad no voy a bajar los brazos, si no la pude conformar en Coyhaique la voy a conformar aquí en Puerto Aysén, aquí hay mucha gente comprometida con el tema y quiere ayudar, por ejemplo tenemos actividades que la voy a hacer con el apoyo del Gobernador y funcionarios, agradecer el apoyo y que bueno que comencemos a conformar algo acá”.

En nombre de la gobernación de Aysén el Gobernador Manuel Ortiz Torres respaldó completamente las gestiones que está realizando Leonardo Pineda para poder conformar la agrupación de pacientes oncológicos de Puerto Aysén “Lo que logramos conversar con don Leonardo, quien es quien ha llevado al frente todo lo que significa la lucha de todos los pacientes oncológicos de nuestra comuna y región que es hacer una organización que va a reunir a pacientes oncológicos y no oncológicos para que puedan presentar proyectos y poder ayudarles a costear sus tratamientos, sabiendo nosotros lo difícil que es convivir con aquella enfermedad”.

Cabe mencionar que la aspiración mayor de Leonardo Pineda es tener en la región un Centro Oncológico que atienda a los pacientes con cáncer y así evitar el costo que significa salir de la región.