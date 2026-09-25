A más de 4.000 metros de altura, soldados de tropa profesional de la Brigada “Huamachuco” reciben su boina verde

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Arica y Parinacota, los soldados de tropa profesional destinados a la Brigada Motorizada N.° 24 “Huamachuco” enfrentaron el desafío de ascender el cerro Aconcariri, en una actividad que marcó su incorporación a esta unidad de montaña y culminó con la entrega de la tradicional boina verde.

La ascensión permitió poner a prueba la resistencia física y mental, la capacidad de adaptación y el espíritu de superación de los nuevos integrantes, quienes debieron enfrentar las exigentes condiciones propias de un entorno en altitud, donde la preparación y adaptación son fundamentales para el cumplimiento de las tareas militares.

El ascenso culminó en la cima del Aconcariri, donde se llevó a cabo uno de los momentos más significativos de la jornada: la entrega de la boina verde y la piocha característica de la Brigada, símbolos que representan su incorporación a las tradiciones del “Huamachuco”, bajo el sello de “Garra y Filo”.

Más que un elemento distintivo, esta ceremonia representa un hito dentro del proceso de integración de los soldados a una unidad que se prepara y opera permanentemente en terrenos de altura, enfrentando condiciones geográficas y climáticas que forman parte de su realidad operacional.

Al respecto, el Comandante de la 1ra. Compañía de Fusileros del Batallón de Infantería Motorizado N.° 24 “Huamachuco”, Capitán Rafael Castillo P., explicó que esta ascensión “constituye un hito significativo dentro del proceso de formación e integración de los soldados de tropa profesional de la Brigada Motorizada N.º 24 “Huamachuco”. Esta actividad permite fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar su integración a la Brigada, enfrentándolos, además, a las exigentes condiciones geográficas y climáticas propias de una unidad que se prepara y opera permanentemente en terrenos de altura, sobre los 3.500 msnm”.

Para los nuevos integrantes, la experiencia significó también enfrentarse a sus propios límites y asumir el desafío de formar parte de una unidad con una marcada tradición de montaña.

Por su parte, el Soldado de Tropa Profesional Martín Esparza S., manifestó que “recibir la boina y realizar la ascensión al cerro fue una experiencia muy importante y significativa, ya que me permitió conocer mis propias capacidades y demostrarme que puedo enfrentar y superar obstáculos, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Además, recibir la boina representa el orgullo de pertenecer a una unidad y sentirme parte de ella”.

De esta manera, alcanzar la cima del Aconcariri marcó mucho más que el término de una jornada de instrucción. La entrega de la boina verde simbolizó el inicio de una nueva etapa para estos soldados, quienes pasan a formar parte de las tradiciones, identidad y espíritu de la Brigada Motorizada N.° 24 “Huamachuco”, sirviendo al país desde la puerta de entrada norte, en uno de los ambientes geográficos más exigentes de Chile.