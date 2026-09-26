TGR asegura continuidad del cobro del CAE tras contundente respaldo de la Corte Suprema

En una decisión que respalda la estrategia jurídica de Tesorería, la Corte Suprema revocó tres sentencias previas dictadas por la Corte de Apelaciones de Arica, las cuales habían acogido recursos de protección presentados en contra de Tesorería General de la República (TGR), para frenar las acciones de cobro vinculadas a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En lo específico, en las causas roles 203-2026, 219-2026 y 299-2026, el máximo tribunal determinó rechazar los recursos de protección interpuestos, dejando sin efecto lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Arica. Las acciones de cobro llevadas a cabo por TGR, se realizan mediante el procedimiento ejecutivo contemplado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Con las recientes sentencias de la Corte Suprema, se ratifican de forma contundente las facultades de Tesorería General de la República en esta materia, permitiendo la plena continuidad de las acciones de cobranza por parte del Fisco para la recuperación de las deudas CAE.

Al respecto, el Jefe de la División Jurídica de TGR, Juan Pablo Marras, destacó el impacto de estas resoluciones para el proceso de cobranza, al explicar que “estos fallos ratifican la interpretación legal de Tesorería en esta materia. A su vez, respaldan nuestras facultades para la cobranza judicial de estos créditos fiscales, dejando sin efecto los fallos minoritarios que existían en contra del Servicio. Por tal razón, estimamos que con estas sentencias, la discusión sobre la constitucionalidad y legalidad del actuar de TGR, se zanja de manera definitiva”.

Finalmente, Tesorería General de la República reconoce el trabajo profesional del equipo jurídico de la institución, dando cuenta de la consistencia de las acciones de cobranza para el oportuno cumplimiento de la ley, el resguardo del patrimonio fiscal, ejerciendo las facultades que entrega la normativa vigente para garantizar el cobro de las obligaciones.