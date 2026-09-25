En el Día Mundial del Turismo, los Baños de Naturaleza se abren como nueva oportunidad para las comunidades de Aysén y la Patagonia

Esta práctica se proyecta como una alternativa de turismo de naturaleza que une bienestar, conservación y desarrollo para guías y comunidades locales, con experiencias ya en marcha en el Parque Nacional Queulat.

Aysen.- Este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, la Patagonia chilena suma una nueva forma de vivir sus áreas protegidas. Los Baños de Naturaleza, una experiencia guiada de conexión consciente con el entorno natural, se perfilan como una oportunidad para ampliar la oferta de turismo de naturaleza y abrir nuevas alternativas de desarrollo para las comunidades que rodean los parques y reservas, con experiencias que ya se desarrollan en la Región de Aysén.

El Servicio de Baños de Naturaleza incorpora metodologías asociadas a prácticas como el Shinrin Yoku o “baño de bosque”, que promueven una experiencia de conexión consciente con el entorno natural. Estas experiencias buscan favorecer el bienestar de las personas mediante la atención a elementos propios del bosque, como sus sonidos, aromas, texturas y paisajes. Se trata de una herramienta que busca ampliar las posibilidades de experiencias en espacios naturales y contribuir a la salud integral de las personas, promoviendo al mismo tiempo una mayor conciencia y responsabilidad ambiental.

Los fundamentos, gestión y metodología de este servicio fueron presentados recientemente en el seminario virtual “Baños de Naturaleza: Salud y Desarrollo Sostenible”, convocado por el Departamento de Gobernanza y Vinculación Territorial de la Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF, en colaboración con la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia chilena. En la instancia participaron más de cincuenta representantes de municipios, servicios públicos y organismos vinculados a la conservación y el desarrollo territorial de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El encargado de Vinculación Social y Accesibilidad Universal de CONAF, Ángel Lazo, destacó la importancia de avanzar en experiencias inclusivas que permitan acercar estas prácticas a distintos grupos de la población. “Estamos junto al programa Comunidades Portal, fortaleciendo nuestra alianza para contribuir a la mejor calidad de vida de las comunidades,[], específicamente a través de facilitar, de orientar, de guiar la conexión principalmente sensorial con la naturaleza, lo que conlleva y con respaldo científico al bienestar humano, a la salud integral, salud física, emocional, mental y espiritual”, puntualizó.

Florencia Benitez, encargada regional de Estrategia Comunidades Portal, indicó que “muchos de los planes de acción de comunidades portal relevan la necesidad de poder fortalecer vínculos de la comunidad con las áreas protegidas y creemos que la herramienta de Baño de Naturaleza, es una gran alternativa tanto para el bienestar de las personas como para incursionar en nuevas oportunidades de desarrollo económico para guías locales y que justifica, aún más la necesidad de cuidar las áreas protegidas de la Patagonia”.

Turismo de naturaleza, bienestar y desarrollo local

Más allá de sus beneficios para el bienestar, los Baños de Naturaleza tienen potencial como herramienta de desarrollo sostenible para las comunidades portal, especialmente a través de la formación de guías locales capaces de ofrecer nuevas experiencias vinculadas a las áreas protegidas.

Desde el ámbito municipal, existe interés por incorporar esta práctica a la oferta turística. Juan Pablo Altamirano, encargado de turismo de la Municipalidad de Aysén, destacó que “esta temática representa una oportunidad muy interesante para nuestra comuna, especialmente por las características excepcionales de nuestro territorio, donde la exuberante vegetación, los bosques, ríos, humedales, montañas y espacios naturales forman parte de nuestra identidad y de la experiencia cotidiana de quienes habitan y visitan Aysén.[] Incorporar este enfoque dentro del desarrollo turístico comunal puede permitirnos avanzar hacia experiencias que pongan en valor nuestro patrimonio natural, promoviendo un turismo más consciente, respetuoso y conectado con el territorio”.

La experiencia ya tiene referentes en el territorio. Profesionales y guardaparques de CONAF, entre ellos Ángel Lazo, Víctor Carimán y Orlando Beltrán, compartieron sus conocimientos sobre la implementación de los Baños de Naturaleza en áreas protegidas del país. En particular, se destacó el trabajo desarrollado en áreas protegidas de la Región de Aysén, incluyendo el Parque Nacional Queulat y la comunidad educativa de Puyuhuapi, comuna de Cisnes, donde estas experiencias también se vinculan con acciones de educación ambiental y acercamiento de las comunidades a los ecosistemas naturales.

En este sentido, la iniciativa proyecta futuras oportunidades de capacitación para guías y actores locales, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y generando nuevas alternativas de desarrollo económico asociado al turismo de naturaleza, siempre desde una perspectiva de conservación.

El seminario estuvo dirigido especialmente a funcionarios municipales de los 26 municipios que forman parte de la Alianza Suprarregional de Comunidades Portal, así como a contrapartes de instituciones integrantes de esta alianza, entre ellas el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Ministerio del Medio Ambiente, SERNATUR, Subturismo, SUBDERE, CONAF y los Gobiernos Regionales.

De esta manera, en el Día Mundial del Turismo, los Baños de Naturaleza se proyectan como una iniciativa que articula bienestar, conservación y desarrollo local, poniendo en valor el patrimonio natural de la Patagonia chilena y fortaleciendo el vínculo entre las áreas protegidas y las comunidades que las rodean.