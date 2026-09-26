IPS ChileAtiende se traslada temporalmente al Terminal de Buses de Coyhaique

A partir del lunes 28 de septiembre, el Instituto de Previsión Social – IPS ChileAtiende Coyhaique atenderá en el salón del primer piso del principal centro rodoviario de la ciudad.

Coyhaique.- Con el fin de mejorar sus instalaciones en vista a prestar un mejor servicio a sus usuarios y usuarias, la sucursal Coyhaique del Instituto de Previsión Social se instalará temporalmente al salón del primer piso del Terminal de Buses Municipal.

Así lo informaron el seremi del Trabajo y Previsión Social, Sebastián Solís, y el director regional del IPS, Rodrigo Díaz Cordaro.

“El IPS, desde el día 28 de septiembre, cambiará su lugar de atención desde la oficina que está ubicada acá en Prat, hacia el Terminal de Buses de Coyhaique, y comenzará a funcionar, como bien digo, el 28 de septiembre”, señaló el seremi Sebastián Solís.

Por su parte, el director regional del Instituto de Previsión Social se refirió a los motivos de este cambio temporal de ubicación. “Nosotros nos trasladamos de acá, de Prat 580 al Terminal, dado que acá en el edificio de Prat se realizará una remodelación interna completa, buscando que haya una mayor eficiencia y un mejor uso para los usuarios y también para los funcionarios; así que por esa razón nos vamos a trasladar al Terminal de Buses. Esta remodelación va a demorar aproximadamente unos tres meses, así que en ese período de tiempo como siempre vamos a estar atendiendo de la mejor manera, de la mejor forma, en el Terminal, en el horario habitual desde las 8:30 hasta las 14:00 horas”, señaló el Díaz Cordaro.

El anuncio viene a complementar la campaña de difusión que la institución ha llevado a cabo en las últimas semanas a través de su Consejo de la Sociedad Civil – Cosoc, organizaciones sociales, radio, entrega de volantes y los lienzos instalados tanto en el terminal de Buses como en la tradicional oficina IPS de calle Prat.

El municipio de Coyhaique ha tenido un rol fundamental en esta mudanza temporal y así lo destacó el directivo de IPS y su red ChileAtiende, quien destacó, particularmente, el apoyo del alcalde, Carlos Gatica, y del Concejo Municipal. “Son unas instalaciones que nos facilitó el municipio y la verdad es que estamos muy agradecidos. Así es que ahí esperamos atenderlos, y sobre todo a toda la comunidad que va llegando en los buses que están en torno al terminal”, señaló.

El representante de la cartera del Trabajo finalizó destacando la importancia de estos trabajos de mejora. “Para nuestra Seremía, y especialmente como Gobierno, es muy importante llevar adelante los servicios que cumple el IPS con los usuarios con la comunidad y que también las condiciones laborales tanto de los trabajadores como del servicio que se brinda a los usuarios y beneficiarios de la PGU, por ejemplo, sean de eficiencia, como lo ha hecho siempre IPS ChileAtiende. Y con esto nosotros damos una señal clara de que nos interesan tanto los usuarios como la labor que desempeñan nuestros funcionarios y por eso seguimos trabajando”, concluyó el seremi.