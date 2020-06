El 10 de junio se concretó el depósito para quienes cumplían los requisitos y postularon al beneficio entre el 20 y 30 de mayo. “Lo importante es que la comunidad sepa que aún sigue el proceso en marcha y puede solicitar a través de la plataforma web”, explicó el Seremi de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez, quien también ahondó en la forma correcta de apelar en caso de ser necesario.

Aysen.- Un millón 149 mil 988 hogares en total -a nivel nacional- fueron beneficiados con el primer pago del Ingreso Familiar de Emergencia, que se realizó el pasado viernes 23 de mayo -para quienes accedieron automáticamente- y este miércoles 10 de junio para los que postularon al beneficio. En la Región de Aysén este aporte económico para las familias más vulnerables tuvo un alcance de 22 mil 559 personas.

“Hay que aclarar que este beneficio también está destinado a aquellos hogares que de acuerdo con la declaración que han hecho en su Registro Social de Hogares, son familias que primordialmente viven de ingresos informales ¿Qué significa esto? Que no hay un contrato de trabajo de por medio, que no hay una prestación de servicios acreditable vía documento, o que no hay pensiones o jubilaciones que se reciban en ese grupo familiar”, explicó la Intendenta Geoconda Navarrete.

“Lo importante es que la comunidad sepa que aún sigue el proceso en marcha y puede solicitar a través de la plataforma web (ingresodeemergencia.cl) para quienes aún no lo han hecho, o para quienes han cambiado sus condiciones en las últimas semanas o días”, manifestó el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez.

La autoridad expresó que quienes quieran optar al Ingreso Familiar de Emergencia deben inscribirse en el Registro Social de Hogares si no están en él. “Para ello deben acceder a registrosocial.gob.cl con su cédula, ingresar los datos de su vivienda, identificar quienes componen el grupo familiar, seleccionar la jefatura de hogar, y adjuntar los documentos que se piden, que los arroja la misma plataforma. Todo ello para quienes lo hacen por primera vez”, detalló Marcelo Jélvez, que insistió que para actualizar los datos el proceso es muy similar.

Una vez hecho esto, indicó el Seremi se podrá apelar a la postulación al Ingreso Familiar de Emergencia, “por eso le recomendamos hacerlo a través de la misma plataforma ingresodeemergencia.cl, sólo con su RUT y Número de Documento de la Cédula de Identidad. Así accede a la sección ¿Tienes un Problema? Y mediante una declaración jurada se podrá actualizar directamente los ingresos o realizar una apelación su considera que su información debe ser revisada nuevamente. Lo anterior será corroborado y se le enviará en 10 días la respuesta al requerimiento”.

Finalmente, el Seremi de Desarrollo Social y Familia informó que resta el segundo y tercer pago de este beneficio y ante dudas o consultas puede llamar al 800 104 777 opción 2, o comunicarse a través de las redes del ministerio.