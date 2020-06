Patricia Báez, adolescente de Chile Chico, nuevamente obtiene el primer lugar en una competencia de canto, esta vez y a raíz de la contingencia vía online y compitiendo con niños y jóvenes de todo el país, en lo que se llamó “festival online kids” de la Academia Crearte y Música Experimental.

Chile Chico.- “Yo me enteré de este festival vía redes sociales, donde apareció el aviso de que se realizaría el primer festival online, el que lo llevaría a cabo la Academia Crearte y Música Experimental, donde la inscripción era de cinco mil pesos. Había que enviar dos canciones, las que iban a ser evaluadas con notas, primero me daba cosa inscribirme porque podría ser una estafa, ya que las redes sociales igual se utilizan para esas cosas. Fue complicado decidirme, participé, la primera canción fue, vuelve por favor de Mon Laferte y al escuchar las otras voces como que me dio miedo. Cuando me dieron la nota me saque un 6,4 y después mandé la segunda canción, el cigarrillo de Ana Gabriel en la que me saqué un 6,7 con un promedio de 6,5. Es así que, resulté ser la ganadora”.

Patricia Báez, dijo que al recibir esta noticia online por Facebook, “yo estaba demasiado sorprendida porque sinceramente no me tenía mucha fe, porque habían unos chicos y chicas que cantaban súper bien y la cosa es que cuando dijeron que el premio se iba al sur, yo quedé así como que fue el chico de Puerto Montt y no, era yo. Así es que fue muy lindo, me encantó, lo que más ayudó fue el apoyo de la gente, el cariño, que fue lo más importante que recibí, el apoyo de mis profesores, mis amigos, mi familia, eso fue lo mejor”.

Patricia Báez, es la joven que en el verano de este año y luego de competir con grandes intérpretes, se impuso y ganó el “Festival de la Voz Chile Chico 2020”, organizado por la Municipalidad.