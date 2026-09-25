Menos residuos y más conciencia ambiental marca nueva jornada de limpieza de playas en Aysén

La tradicional actividad reunió a instituciones públicas, empresas, recicladores y estudiantes en Puerto Chacabuco y sectores de Puerto Aysén. La disminución de residuos encontrados respecto de años anteriores da cuenta de los avances de un trabajo sostenido de educación y sensibilización ambiental.

Puerto Chacabuco.- Con una alta participación de estudiantes, instituciones públicas, empresas y recicladores, se desarrolló una nueva Jornada de Limpieza de Playas en Puerto Chacabuco y Puerto Aysén, iniciativa impulsada por la Armada de Chile, a través de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de Chacabuco, con la colaboración de la Seremi del Medio Ambiente y distintos actores públicos y privados de la comuna.

La jornada permitió retirar residuos desde el borde costero y desarrollar paralelamente acciones de limpieza en los sectores de Aguas Muertas y Viña del Mar, sin embargo, uno de los resultados más relevantes estuvo precisamente en lo que no se encontró: la cantidad de residuos recolectados fue considerablemente menor a la registrada en jornadas de años anteriores, una señal positiva respecto del impacto que comienza a mostrar el trabajo permanente de educación ambiental y sensibilización desarrollado con las comunidades.

El seremi del Medio Ambiente de Aysén, Eugenio Canales, destacó este avance y el trabajo colaborativo que ha permitido sostener estas acciones en el tiempo. “Una clave para nosotros es la educación ambiental, donde ellos han contribuido. Y eso es el resultado que el día de hoy podemos ver. Antes reuníamos mayor cantidad de residuos y hoy día tenemos aproximadamente una tonelada y media. ¿Qué quiere decir aquello? Que el trabajo que se está realizando ambientalmente con los establecimientos y las comunidades hoy día da los resultados”, señaló.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, Simón Dualde, relevó el compromiso “el Gobierno de nuestro Presidente está trabajando en pos de la ecología. Es importante esta actividad porque, además de las empresas que se hacen presentes, se hicieron también presentes en este lugar colegios para concientizar el valor de nuestros océanos, pensando que además en Aysén, la principal actividad económica es justamente nuestro litoral”.

Un esfuerzo que se extiende durante todo el año

Desde el sector productivo participaron Mowi, AquaChile, Australis, Sermac y Blumar, junto a Reciclajes Martino y Empresas Bahamonde, además de estudiantes y representantes de distintos organismos públicos.

El Director Regional del Consejo del Salmón, Rolf Traeger, destacó que el compromiso de las empresas con la limpieza del litoral es un trabajo que se va desarrollando continuamente por parte de las empresas socias del Consejo del Salmón, agregando que que existen acciones permanentes en otros sectores de la región y planteó la importancia de consolidar este tipo de iniciativas: “Yo creo que este tipo de actividades hay que replicarlas, no solamente en el Día Internacional de la Limpieza de Playas, sino hay que tratar de tener una agenda un poco más establecida durante el año para limpiar distintos sectores de nuestra región”.

En tanto, el capitán de Puerto de Chacabuco, Simón Stuven, destacó la convocatoria alcanzada en esta nueva jornada, que forma parte de actividades desarrolladas también en Melinka, Puerto Cisnes y Chile Chico, a las que próximamente se sumarán sectores de Tortel e Isla Las Huichas, “seguimos aportando con un grano de arena a que tengamos nuestros espacios y nuestros mares más limpios. Así que felicitar a todos los que participaron y el llamado, como siempre, a que no ensucien. Lo ideal es que no tengamos que repetir tanto estas actividades, sino que preservemos”, señaló.

Limpieza de ríos y retiro de residuos peligrosos

La jornada incorporó además acciones en los sectores de Aguas Muertas y Los Palos, vinculadas al trabajo que se desarrolla en el marco del Plan Simpson. De acuerdo con el capitán Stuven, estas acciones buscan contribuir a la limpieza de los ríos y sus riberas, además de abordar embarcaciones que se encuentran en estado de abandono.

Como parte del operativo también se realizó el retiro de residuos peligrosos, entre ellos baterías y aceites, los que fueron manejados de manera diferenciada y serán trasladados para su correcta disposición final.

Más allá de la cantidad de residuos retirada, la jornada dejó una señal alentadora: encontrar menos basura que en años anteriores muestra que limpiar sigue siendo necesario, pero también que la educación ambiental, la prevención y el compromiso sostenido de las comunidades pueden contribuir a evitar que esos residuos lleguen, en primer lugar, a las playas, ríos y mares de Aysén.