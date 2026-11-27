La iniciativa forma parte del plan de mitigación por el cierre vehicular del puente Presidente Ibáñez. Los estudios y diseños ya fueron entregados al municipio para la gestión de recursos, con una inversión estimada de $580 millones.

Aysen.- Con el objetivo de mejorar la gestión del tránsito y la seguridad vial ante el próximo cierre vehicular del puente Presidente Ibáñez, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) desarrolló los estudios y diseños para la instalación de semáforos en tres intersecciones de Puerto Aysén.

La medida forma parte del plan intersectorial “Puerto Aysén se Prepara”, coordinado por la Delegación Presidencial Regional, que contempla el trabajo conjunto del MTT, la Municipalidad de Aysén y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El cierre del tránsito vehicular del puente, previsto a partir del 4 de diciembre y por un periodo aproximado de ocho meses, obligará a los conductores a utilizar el puente Dunn y las rutas 240 y X-550 como alternativas de conexión entre ambas riberas. Esto podría generar un aumento del flujo vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Proyectos de semaforización

Los proyectos desarrollados por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) consideran la instalación de semáforos en las siguientes intersecciones:

• Ruta 240 con avenida Pangal, en el sector de acceso a Villa España.

• Ruta 240 con Manuel Rodríguez.

• Variante Aysén con Ruta X-550, en el acceso al puente Dunn.

En el caso de esta última intersección, el proyecto contó con la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, debido a que se encuentra en una ruta administrada por la Dirección de Vialidad.

Los estudios y diseños fueron entregados a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Aysén, para que el municipio gestione los recursos necesarios ante el Gobierno Regional, cuya inversión asciende a cerca de $580 millones.

El secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, Boris Romero Bello, destacó la reducción de los plazos de elaboración de los estudios técnicos, considerando la necesidad de implementar medidas que permitan disminuir la congestión y mejorar las condiciones de seguridad vial para peatones, ciclistas y conductores. “Estos estudios en realidad tienen una demora de alrededor de un año por lo general, porque traen consigo varios análisis y evaluaciones técnicas. Producto de la contingencia puntual de la afectación que se va a producir por el corte del puente Presidente Ibáñez, logramos obtener los estudios en cuatro meses”, señaló la autoridad.

Asimismo, el seremi agregó que “el objetivo final es tener un tránsito más fluido y seguro dentro de la localidad de Puerto Aysén y así poder reducir los tiempos de desplazamiento entre ambas riberas”.

La planificación preliminar considera los meses de febrero y marzo de 2027 como periodo referencial para la instalación de los semáforos. Sin embargo, aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.