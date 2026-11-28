La iniciativa considera una inversión de $479 millones para habilitar un recinto de 135 m² que permitirá a las mejorar las condiciones de las feriantes para comercializar sus productos y desarrollar actividades asociativas.

Puerto Aysen.- La venta de verduras y hortalizas en la Feria de Hortícola de Puerto Aysén ha ido acompañada del sacrificio de las cerca de 20 esforzadas comerciantes que trabajan en el lugar desde hace unos 10 años, donde ahora se alista un moderno recinto financiado por el Gobierno Regional de Aysén.

Hoy precarias instalaciones albergan este espacio, donde incluso un tambor a leña sirve como calefacción en invierno a las feriantes a la espera de la venta lechugas, rábanos, acelga, ruibarbo y plantas medicinales, entre otros cultivos.

En la ceremonia de entrega de terreno para la construcción de la Feria Hortícola de Puerto Aysén el gobernador regional, Marcelo Santana, sostuvo que el campo está vivo a través de múltiples expresiones, como también lo evidencia esta feria. “Mucha gente saca adelante a sus familias con la oportunidad que da la tierra, que da el campo y que da la chacra o el invernadero. Lo que uno produzca. Y aquí veo que sacan muy linda verdura también”, afirmó Santana, al referirse a las ventas y hortalizas en este punto de venta de calle Moraleda.

“Por este proyecto estamos muy contentos y felices, primero por las productoras, por la comuna, por la ciudad y por el campo también”, agregó Santana.

El proyecto considera la construcción de una feria hortícola de 135 m2, emplazada en un terreno de 216 m2, entregado en concesión por el ministerio de Bienes Nacionales al Comité de la Feria Hortícola de Puerto Aysen, ubicada en la calle moraleda 1050. La ejecución de estas obras generará un espacio para fomentar las actividades productivas, de capacitación y asociatividad para este comité, que posee un total de 20 integrantes.

Iniciativa reactivada

El alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, afirmó que este proyecto permite reactivar una iniciativa que permanecía postergada desde hace unos 15 años. “La verdad es que junto al Gobernador pudimos retomar este proyecto para que se levantara. Va a cambiar este sector. Queremos mejorarlo para que el sábado y toda la semana pueda haber actividad acá”, sostuvo.

“Se trata de la construcción de una feria hortícola de más de 135 m cuadrados, que el segundo semestre del año 2027 ya va a estar en operación y va a beneficiar no solamente a los feriantes, sino también a toda la comunidad de Puerto Ibañez, que va a poder abastecerse de los productos de la tierra de esta comuna”, agregó el seremi de Obras Públicas, Luis Prieto.

La construcción y equipamiento de la nueva Feria Hortícola en Puerto Aysén cuenta con una inversión $479.177.184, aportados por el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR).

“Sabemos de los anhelos de ellos, y de todo el trabajo que se ha desarrollado. Esto ha contado con el apoyo de la Seremi de Agricultura, que en su momento diseñaron esta esta feria y obviamente está labor del MOP, que es primordial para la licitación que estuvo a cargo de ellos”, explicó Patricio Nahuelquín, jefe de área del Indap.

Inclemencia del invierno

Superar la precariedad del recinto en el que ha funcionado hasta hoy la feria, representa un gran avance, afirmó Eduvina Troncoso, una de las fundadoras de este espacio para el comercio de verduras y hortalizas. “Gracias a Dios que se ha ejecutado este proyecto. Vamos a tener un local bueno, calientito. Lo anhelábamos hace tantos años. Muchas veces mojaditas, muchas veces en la lluvia, con todo el frío”, expresó la señora Eduvina, quien detalla que para traer a Puerto Aysén los cultivos cosechados con sus propias manos, debe cruzar el río Mañihuales en un carro.

Mientras que el consejero regional, Julio Rossel, agradeció la espera y paciencia de las feriantes para ver concretados sus anhelos. “Es un proyecto muy bonito que además le va a cambiar no solamente el rostro a este sector, sino que también será un aliento para los productores. También para que la gente pueda acceder a productos de calidad, productos locales, en un entorno además ideado para ello. Sin depender de las inclemencias del clima, del tiempo”.

A su vez, con entusiasmo Mirta Vargas, presidente del Comité Hortofrutícola de Aysén, señaló que la futura nueva feria será un lugar de encuentro. “Va a ser un lugar de comunidad. Un lugar donde también con algunas actividades vamos a conservar las tradiciones del campo. Para que las nuevas generaciones aprendan cómo se trabajaba antes, cómo toda la sabiduría que nos compartieron nuestros abuelos”, comentó.