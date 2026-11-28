Con entrevistas, asesoría para postular y registro en la Bolsa Nacional de Empleo, la Expo Talento 2026 es el primer hito de una agenda de colaboración entre la casa de estudios y Sence.

Coyhaique.- Más de 200 vacantes laborales y prácticas profesionales, ofrecidas por 32 empresas, estuvieron al alcance de estudiantes, titulados y personas en búsqueda de empleo durante la “Expo Talento 2026”. La feria laboral, organizada por la UAysén, a través de su Dirección de Vinculación con el Medio y Red Alumni, junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Región de Aysén, se realizó el jueves 26 de noviembre en el Paseo Horn, espacio facilitado por la Ilustre Municipalidad de Coyhaique. La instancia, abierta a toda la comunidad, tuvo como propósito conectar el talento formado en la región con empleadores públicos y privados para promover la permanencia de capital humano calificado en Aysén.

Durante la jornada, quienes asistieron pudieron participar en entrevistas, recibir asesoría para postular, entregar su currículum y registrarse o actualizar su perfil en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Además, más de 10 stands de empresas y servicios difundieron programas de capacitación, subsidios al empleo, el Programa Aprendices y otras alternativas de formación continua con la participación de la Red OMIL Patagonia, que tiene convenio con Sence. Las ofertas en modalidad presencial y virtual, apuntaron a perfiles técnicos, profesionales y de oficios.

Desde la casa de estudios, el foco de la feria estuvo en vincular la formación universitaria con las necesidades del territorio. En ese sentido, el prorrector de la Universidad de Aysén, Karim Slako, explicó que “la principal función es promover el talento regional a través de nuestras y nuestros estudiantes en conjunto con la industria privada, los estamentos públicos y cómo hacemos match entre las necesidades de nuestra región, de nuestra comuna y la oferta estudiantil que tenemos actualmente. Esta es la primera de muchas actividades que lo que buscan es, fundamentalmente, potenciar el ecosistema laboral de la región a través de todos los sectores y una parte muy importante es la academia, es nuestra universidad, nuestros estudiantes, pero también el Centro de Formación Técnica y otras entidades que están dentro del ecosistema estudiantil”, señaló el Prorrector.

La instancia también se planteó como una vía de acceso a empleos estables en los principales sectores productivos de Aysén, donde el seremi del Trabajo y Previsión Social, Sebastián Solís, sostuvo que “ese es el objetivo que tiene una feria laboral, ayudar a que personas encuentren un trabajo, como hay empresas que son icónicas de la región, tanto de acuicultura, salmonicultura, para que puedan encontrar un trabajo de largo plazo, un trabajo formal y un trabajo que les dé estabilidad, continuidad”, afirmó.

Asimismo, la autoridad anunció que “el día miércoles 2 de diciembre se lanza Empleo 360, que es un sistema que unifica todas las herramientas que tenía y que tiene hoy en día la Subsecretaría del Trabajo a través de Sence, ChileValora, el Observatorio Laboral y también la Bolsa Nacional de Empleo, también la intermediación laboral que es muy importante y que se da a través de las OMIL en convenio con Sence. Así que los invitamos a todos, están también invitamos acá a la comunidad estudiantil, a aquellos que están buscando esa oportunidad para que asistan ya sea presencial o de forma online”, enfatizó el Seremi del Trabajo y Previsión Social.

La jornada se destacó por una oferta amplia y abierta a distintos perfiles. Al respecto, el director regional (s) de Sence Aysén, Emilio Villalobos Alarcón, afirmó que “estamos muy contentos de poder generar estas estrategias que van en directo beneficio de las personas. Estamos con 32 empresas que están trabajando tanto presencial como en línea, por tanto, hay una oferta que está para todas las personas, para que lo puedan alcanzar, tenemos más de 200 cupos laborales que además son todos inclusivos, entonces tenemos una oferta que es transversal. Esto es muy importante, es un hito que estamos generando con la UAysén y el primero de otros que pretendemos hacer para la región”, destacó Villalobos.

La Universidad de Aysén participó con su Red Alumni y con el Programa de Inserción Laboral de Tituladas y Titulados URY 2495, proyecto del Ministerio de Educación que financió la realización de la feria y que promueve la incorporación de profesionales de la casa de estudios en empresas e instituciones públicas de la región mediante mecanismos de vinculación y acompañamiento.

Es así como la Expo Talento 2026 se convierte en el primer hito de una agenda de colaboración de largo plazo entre Sence y la Universidad de Aysén, orientada a la intermediación laboral, la vinculación con empleadores y la empleabilidad de estudiantes y egresados.