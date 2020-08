El Alcalde Ricardo Ibarra lamentó que los pequeños productores de El Ceballo, estén perdiendo sus animales, que es su sustento familiar. Hay un proyecto de maquinarias que lleva más de dos años aprobado, pero el ejecutivo no lo ha querido financiar.

Chile Chico.- Cada vez se agudiza aún más la situación de los pobladores del sector El Ceballo, en la comuna de Chile Chico. Inicialmente la gran cantidad de nieve caída en la zona había provocado la imposibilidad de salir o ingresar a sus campos, ahora, esta misma condición climática sumada a la escarcha está complicando a los animales.

Según lo hizo público la presidenta del Comité Lanero de “El Ceballo”, Carolina Navarro, ya se está evidenciando muerte de animales, decenas de ovejas que han fallecido producto de la nieve y las bajas temperaturas, que las han dejado sin alimento y atrapadas bajo un manto blanco.

Por disposición del Alcalde Ricardo Ibarra, nuevamente un equipo de la dirección de obras municipales a cargo de Christopher Saigg, estuvieron en la zona y con maquinaria que no es para estas labores, pero con la voluntad y el interés de apoyar a los vecinos y vecinas del lugar, despejaron accesos a los predios.

La máxima autoridad comunal, lamentó que por alrededor de dos años, la Municipalidad de Chile Chico tenga un proyecto aprobado y que el ejecutivo no ha querido financiar, consistente en un pool de maquinaria, entre ellas, una motoniveladora que ayudaría bastante en estas circunstancias a los campesinos de la comuna.

“Hay que reconocer que los campesinos de estos sectores son personas humildes, su único capital son su campo y sus animales y cuando se les pierden los animales, en realidad se pierde el trabajo de todo un año y también el futuro del año siguiente. Queremos hacer un llamado a las autoridades a tomar conciencia, que cuando le niegan los recursos al Municipio, las consecuencias que tienen esas decisiones, muchas veces políticas, no tienen un sentido humano, no tienen un sentido de región. Decirse patagón, no es colocarse una boina y aparecer en la foto entregando un fardo de pasto, eso significa más, significa llegar a la gente y que conozcan tal cual cómo viven, en la humildad que vive mucha gente, muchos puesteros. Por estos días además lamentamos que de haber tenido una motoniveladora, habríamos despejado los caminos y eso hubiese significado salvar a muchos animales”.

La Concejala Teresa Aguilar también estuvo en terreno y criticó al Gobierno por no atender los requerimientos urgentes de mucha gente que lo está pasando mal, por ejemplo, en El Ceballo. “Ha sido bueno venir a ver la realidad de nuestros campesinos, como están pasando este invierno y como están en estos momentos. Queda muy claro que es sacrificada la vida de campo y mal porque la ayuda de Gobierno no ha llegado como debe ser. También agradecer al Alcalde por el gran gesto que ha hecho de estar acá, ayudar a la gente y estar preocupado de nuestros campesinos y de nuestra gente, nuestros funcionarios municipales que andan trabajando en este sector”.

Claudia Poveda, jefa de Secplac en la Municipalidad de Chile Chico, se sumó a las críticas al ejecutivo, por no considerar y financiar un proyecto tan importante y necesario sobre todo en esta época.

“Y aquí una vez más vemos lo necesario que es la implementación de un proyecto que la Municipalidad de Chile Chico responsablemente hace más de un año está solicitando su financiamiento, la maquinaria no es solo para la mantención de las vías urbanas, es también para estar en estas emergencias, para poder tener una respuesta rápida, como nuestra gente espera. Porque cuando uno tiene una situación compleja, está viviendo un momento complicado, cuando este maravilloso clima de la Patagonia nos golpea, nuestra gente espera respuestas rápidas. Espera que en el fondo podamos ir y resolver lo que a ellos les está aquejando, porque los animales son el sustento de nuestros campesinos, no podemos hablar de un compromiso con el campo, sino vamos en apoyo de cada uno de nuestros vecinos, porque cada uno de ellos es importante”.

Finalmente, el Alcalde Ricardo Ibarra, señaló que espera se otorgue el financiamiento para el proyecto pool de maquinaria que el Municipio de Chile Chico tiene aprobado, considerando que esto ira en apoyo directo de la ciudadanía que es la que demanda dejar los colores políticos de lado y resolver sus necesidades.