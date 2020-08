Desde hace un par de semanas, las regiones del sur de Chile, han enfrentado una situación compleja en relación al pellet. En la región de Aysén el consumo de esta alternativa de calefacción se encuentra casi en su totalidad en la ciudad de Coyhaique (93%), seguido por la ciudad de Puerto Aysén (7%), siendo en su totalidad producido fuera de la región, es decir, importado desde otras localidades.

Aysen.- Dada la situación de pandemia actual por COVID19, se ha evidenciado una sobre demanda en el mercado del pellet, y a partir del mes de marzo, se ha constatado un crecimiento de un 100% superior al esperado. Este fenómeno se ha visto reflejado, especialmente, en la última semana del mes de julio, particularmente en ciudades como Coyahique, Puerto Montt, Valdivia y Temuco, donde ha existido una sensación de escases y problemas de abastecimiento.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la Asociación Chilena de Biomasa (AChBIOM), desde el año 2017 al 2018, el mercado del pellet creció un 16 %, mientras que entre el 2018 y 2019 aumentó en un 18%. Se esperaba que este año creciera en un 20 %, pero creció el doble (a junio 2020), es decir en un 40 %.

Sobre esta situación, el Seremi de Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar, señala que “ha sido un año muy particular en términos de producción de pellet, rubro golpeado por la pandemia y por el cierre de algunos aserraderos y empresas productoras de pellet, y en términos de consumo, ha sido muy superior a los años anteriores, ya que producto de la pandemia, la gente está pasando más tiempo en su casa. Actualmente, se está abasteciendo a la región de Aysén por medio de barcazas que traen camiones con pellet, pero debido a situaciones climáticas, puntualmente el día de ayer y hasta las 13:00 horas de hoy, la barcaza no ha podido recalar en Puerto Chacabuco. Por lo mismo, estoy en constante contacto con el Capitán de Puerto, y esperamos que apenas se abra una ventana de buen clima la barcaza pueda descargar y podamos contar con dicho cargamento”.

Sobre la situación de mayor demanda de pellet, también se ha hecho mención al Programa Recambio de Calefactores del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el cual la comunidad ha cambiado su calefacción optando por el pellet, opción que aporta a la descontaminación atmosférica. En este sentido, la Seremi de Medio Ambiente de Aysén, es muy clara y comenta que “agradecemos a las familias que se han sumado al recambio de calefactores, llevamos más de 3.800 cambios a pellet en Coyhaique y sabemos que la demanda ha aumentado. Sabemos que las personas necesitan tener abastecimiento para su calefacción y, por lo mismo, estamos haciendo un trabajo conjunto con el Seremi de Energía para apoyar a la comunidad”.

El abastecimiento de pellet hoy en día, se realiza mediante barcos y van llegando, aproximadamente, dos a tres ramplas semanales a cada una de las dos principales empresas proveedoras de pellet en Aysén, las que a su vez, revenden el pellet a otros negocios locales de menor tamaño. Considerando la situación de abastecimiento, durante las últimas semanas, estas dos empresas han estado restringiendo la venta de sacos de pellet por persona, para permitir que más gente pueda abastecerse. Sin embargo, según lo que han señalado sus representantes, hay personas que no lo hacen y se termina vendiendo todo el pellet en un día. Mencionar además que en las próximas semanas entrará en producción una planta de pellet regional, con capacidad de generar 4 toneladas de pellet por hora a máxima capacidad. Eso dará a la región una mayor independencia energética pensando a futuro.

“Para el resto de la semana, se espera que lleguen al menos 4 ramplas adicionales con pellet, cada una con 1.400 sacos. Hacemos un llamado a la comunidad para que cuando compren, por favor, lo hagan siendo generosos con los demás y, por ahora, compren de a 5 sacos como máximo. El abastecimiento regional se va a regularizar estos próximos días, ya que las productoras de pellet están trabajando más y existe una mayor producción. Asimismo, contarle a la comunidad que hoy el gabinete del Ministro de Energía, se reúne con la Asociación Chilena de Biomasa y los grandes productores de pellet, para adoptar compromisos para nuestra región y poder asegurar el stock”, indicó el Seremi Amenábar, quien explica que desde su sector se está haciendo un “monitoreo constante de la situación”.

Por último, mencionar que desde la AChBIOM, refiriéndose la situación de las últimas semanas, sus representantes indican que “la producción no se ha detenido, por el contrario, se ha incrementado para poder responder a esta sobre demanda. Ningún sector productivo ha estado ajeno a problemáticas causadas principalmente por la situación de pandemia, sin embargo, esperamos poder entregar la confianza de que estamos trabajando fuertemente para llegar a todos nuestros clientes que necesitan de nuestra energía para calefaccionar sus hogares”.