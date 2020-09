De no ocurrir lo que estas solicitando, serian cientos las familias que verían afectadas durante varios meses de cesantía.

Melinka.- Desde el fin de semana buzos mariscadores, sus familias, empresarios locales y vecinos de la comunidad, iniciaron manifestaciones en la comuna de Guaitecas, con la finalidad de exigir a las autoridades de Gobierno a que hagan gestión por su gente, en particular a la Intendenta Geoconda Navarrete y al Seremi de Economía Carlos Pacheco.

Una de las organizaciones que ha liderado estas protestas en la isla es, el sindicato “Nómades del Mar”, es por ello que, uno de sus dirigentes, Daniel Caniullan, se refiere a las acciones que han desarrollado durante estos días.

“Acá en Melinka la flota pesquera encabezada por el sindicato de buzos y armadores Nómades del Mar, más las plantas pesqueras que se vieron obligadas a despedir más de 200 trabajadores, buzos y armadores de distintos sindicados de acá de Guaitecas, vamos a continuar la manifestación pacífica del sábado. Desde este lunes, la intensidad de este movimiento va en aumento, producto de la carta respuesta que envió el Subsecretario de Pesca para un aumento de cuota del recurso erizo”.

Claro y directo fue el mensaje del dirigente de Guaitecas, para las autoridades que representan al Presidente Piñera en la región.

“Esperamos que las autoridades pertinentes de la región, la señora Intendenta, el Seremi de Economía, tengan la voluntad política de realizar gestiones, ya que con suma urgencia se requiere un aumento de cuota. La movilización va a comenzar este lunes con mayor fuerza, producto de la cesantía que se nos viene por siete meses. No puede ser que un señor que está en Valparaíso, pueda tomar decisiones para dañar la economía de esta comuna. Esta comuna se quedó hoy en día sin trabajo, sin cuota de recurso erizo, porque el señor Subsecretario prefirió privilegiar a una región que es vecina, de Los Lagos, dándole mayor recurso, sabiendo que la biomasa de allá no cuenta con recurso suficiente, en este caso erizo”.

Caniullan, agrega que, “nosotros tenemos una biomasa saludable y el comité científico determinó que podríamos extraer hasta 9 mil toneladas y el Subsecretario solamente nos otorgó 5 mil. Ese es el malestar y es la lucha que nuestros trabajadores de mar, que se ven muy preocupados y afectados por los siete meses críticos que se nos vienen, más las plantas que se vieron obligados a despedir a todos sus trabajadores”.

Por último, el dirigente del sindicato “Nómades del Mar” de Melinka, Daniel Caniullan, hizo un llamado al Gobierno a tomar en cuenta la crisis que se está generando en la comuna de Guaitecas y apela también a la gestión de los parlamentarios para que se autorice un aumento de cuota del recurso erizo.