La iniciativa abarca a los comités Rukantú, Sueños del Chelenko y Estepas, cuyas obras de construcción proyectan su inicio entre finales de 2027 y principios de 2028.

Chile Chico.– En el marco de su reciente visita a la comuna de Chile Chico, el senador Miguel Ángel Calisto valoró el importante anuncio del Gobierno que permitirá que tres comités de vivienda de la localidad accedan a sus subsidios habitacionales durante el año 2027. La medida beneficiará directamente a un total de 151 familias agrupadas en las organizaciones Rukantú, Sueños del Chelenko y Estepas.

Durante la jornada, en la que coincidió con el Seremi de Vivienda, Fabián Rojas, el parlamentario destacó el trabajo mancomunado entre las autoridades, las entidades patrocinantes y las propias dirigentas para destrabar los procesos y asegurar los terrenos necesarios para estos proyectos.

Al respecto, el senador Miguel Ángel Calisto señaló que “se ha anunciado la buena noticia para los tres comités Rukantú, Sueños del Chelenko y Estepas, acá en Chile Chico, 151 familias que van a poder ya postular su proyecto a inicios del 2027 y eso implica que las obras ya deberían comenzar durante el 2027 o 2028 y es una certeza”. Asimismo, el legislador subrayó el impacto integral de este avance, afirmando que “hoy día podemos dar certeza de que Chile Chico va a tener una proyección habitacional bien importante en los próximos años: empleabilidad, construcción y calidad de vida para las familias de la comuna”.

Por su parte, las representantes de las organizaciones vecinales expresaron su emoción tras años de espera y gestiones para concretar el anhelo de la casa propia. Soledad Carrillo, dirigenta del comité Rukantú, manifestó su gratitud hacia quienes han respaldado el proceso: “Se agradece infinitamente por el apoyo, por todos los aguantes, los malos ratos que le hemos hecho pasar muchas veces, pero estamos muy agradecidos por todas las lindas noticias que hemos recibido… y que nuestros sueños pronto vamos a tener nuestra casita”.

En tanto, desde el comité Estepas, su representante Madeline Henríquez destacó que lograron superar los obstáculos recientes para llegar a esta instancia, señalando que “es algo que nosotros no nos esperábamos porque en la última reunión tuvimos hartas trabas que ahora se subsanaron todas, la verdad, y tenemos muy buenas noticias para los socios, y ahora nos queda nuestro trabajo nomás, así que bien, agradecida y feliz”.

A su vez, la dirigenta del comité Sueños del Chelenko, Maira Igor, valoró el acompañamiento técnico e institucional recibido durante todo el camino, indicando “nada más que agradecer a las autoridades por estar aquí presentes y por toda la ayuda que nos han dado, sobre todo la entidad patrocinante que siempre ha estado con nosotros de la mano. Y bueno, excelentes noticias para todos”.

Con este paso administrativo y el respaldo comprometido para la adquisición de los terrenos, los tres comités de Chile Chico encaran la etapa final de preparación de sus antecedentes técnicos para concretar su postulación en los plazos establecidos y dar inicio a la edificación de sus futuras viviendas entre fines de 2027 e inicios de 2028.