En el auditorio del Destacamento Motorizado N°14 Aysén se llevó a cabo una charla sobre la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, actividad organizada por la Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío y tenía por objetivo entregar información al personal uniformado respecto a los principales alcances de esta normativa legal.

Coyhaique.- Cabe mencionar que la charla estuvo a cargo del abogado jefe del Consultorio Jurídico Coyhaique, Milton Navarro y contó con la presencia de la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares.

El Mayor de Ejército Felipe Basualto Murgam se refirió a esta instancia informativa señalando que “la charla me pareció muy buena, en lo personal, había varias cosas que desconocía sobre como funciona el cobro de las pensiones de alimentos, y la Corporación de Asistencia Judicial las explicó de forma bien clara. Como integrante de la zona de Bienestar, valoro que nuestro personal tenga la oportunidad de recibir esta orientación”.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce destacó la realización de la charla, señalando que “como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, consideramos fundamental acercar la justicia a las personas, entregando herramientas que les permitan conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. El pago de la pensión de alimentos no solo constituye una obligación legal, sino también una responsabilidad con nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ello, valoramos estas instancias de capacitación que desarrolla la Corporación de Asistencia Judicial, en esta oportunidad junto al personal del Ejército de Chile, con ello se fortalece el acceso a la información y se promueve el cumplimiento de las responsabilidades parentales”.

Finalmente, la Cabo Segundo Carmen Parra valoró la actividad señalando que “cuando hay dudas sobre una pensión de alimentos, saber donde acudir puede hacer la diferencia. Eso es lo que mas destaco de esta charla de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes participamos nos llevamos herramientas concretas para orientarnos y apoyar a nuestras familias si alguna vez enfrentamos una situación así”.