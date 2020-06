Una fuerte crítica y un llamado a las autoridades regionales, realizó el Consejero Regional de la provincia de General Carrera, Washington Medina, ante la entrega de alimentos que está llevando a cabo el gobierno en el contexto del Covid_19 para ir en apoyo de las familias más vulnerables.

Aysen.- “Creo que en tiempo de crisis tenemos que apoyar a nuestra gente, es nuestro deber, sobre todo a los que más necesitan, en eso estamos todos de acuerdo y nadie podría decir lo contrario. Por ello, desde el Consejo Regional hemos aprobado los recursos para apoyar con alimentos a nuestras vecinas y vecinos, que no es más que devolverles su plata, una plata que administramos pero que, en definitiva, es de todos los chilenos” indicó el Consejero Medina.

A su vez, Medina destacó. “Siempre hemos sido solidarios y hoy la comunidad debe vernos más unidos que nunca para apoyarlos en esta pandemia que no sólo afecta desde lo sanitario, sino a lo económico y social, por lo tanto, tenemos mucho por hacer aún. Me molesta la forma en que se están haciendo las cosas. Nuestros vecinos anhelan y esperan con mucha humildad y cariño esta ayuda, adultos mayores, mujeres con hijos, personas en delicado estado de salud, algunas que incluso han perdido sus trabajos y que reciben de muy buena forma estos alimentos”.

En relación a las coordinaciones y logística, el Consejero dijo. “Hace meses todos sabíamos que se iban a entregar estos alimentos y nadie se preparó en su momento. Hoy queda en evidencia la falta de coordinación de las autoridades con un nivel de improvisación nunca antes visto. Las listas de beneficiarios deberían haber estado organizadas hace bastante rato y hoy vemos que las autoridades aún están viendo de qué forma y a quienes llegará esta ayuda. Por otro lado, hay un nivel de desinformación extremos en que la gente no sabe si le corresponde o no recibir alimentos ni dónde acudir para que así sea”.

Finalmente, el Consejero fue enfático en hacer un llamado a las autoridades. “Quiero hacer un llamado a los Gobernadores que no hagan un show mediático de estas ayudas, no es necesario. Necesitamos más tino y más prudencia. La gente merece respeto y no somos quienes para ir a invadir su privacidad y dignidad. Los invito a dejar las cámaras y los flash para después, hoy la prioridad y el foco debe ser nuestra gente”.