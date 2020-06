Esta iniciativa se replicará también en las localidades del interior de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- La actual administración de la Municipalidad de Chile Chico, ha instruido una serie de acciones tendientes a colaborar con los vecinos y vecinas que trabajan de manera independiente o realizan labores esporádicas. Es así que, la unidad de fomento productivo y desarrollo rural a cargo de Sady Jerez, ha iniciado el proceso de inscripción a todos y todas quienes realicen algún oficio, con el fin de reunir sus datos y que la comunidad pueda requerir de sus servicios.

“Esto es básicamente para hacer un levantamiento de todos nuestros vecinos y vecinas que realizan algún oficio o trabajo de servicio a la comunidad, de manera de que podamos sistematizar toda esta información. Ya estamos próximos al invierno y hay muchos de estos oficios, como por ejemplo, limpieza de ductos de humo, limpieza de patio, costuras, zapatería y muchos otros que en nuestra ciudad se están desarrollando. Todo esto lo queremos sistematizar para que nuestros vecinos y vecinas sepan quienes son las personas que realizan estas labores, tengan un número de contacto e idealmente sabemos que en época de pandemia la creatividad ofrece grandes oportunidades”.

La idea una vez que se cuente con la mayor información, crear una base de datos, que estará disponible en la página web www.chilechico.cl y además la “guía de oficios” se llevará al papel, para que quienes no tienen acceso a las plataformas virtuales, también puedan conocer estos datos, agregó Sady Jerez.

“La idea es entregar esta guía en forma física, pero también por solicitud de nuestro Alcalde, la idea es que se pueda implementar un acceso en nuestra página de la Municipalidad, como un documento en PDF en buena calidad, porque sabemos que de repente los papeles se pierden. También ver otras opciones como incluirlo en el formato de la ciudad inteligente si se da la oportunidad, para que ocupemos al máximo la tecnología, en el caso de que se pierde el documento tener una alternativa”.

El jefe comunal, alcalde Ricardo Ibarra, destacó la iniciativa bastante creativa e interesante, para apoyar a nuestra comunidad, como así también a nuestros emprendedores y emprendedoras.

“Esta idea es muy bonita, muy creativa, porque viene a resumir todos los oficios que tenemos acá, ya que a muchos les cuesta promocionarse, porque no están los medios o no se tiene el conocimiento de abarcar las redes sociales. Por ello, nosotros queremos difundir esta información en un programa muy amigable, para que esté al alcance de todos los vecinos a través de los medios electrónicos, pero también a través de un formato manual, que se puedan dejar en los domicilios y así esté al alcance de la familia. Esto sirve cuando tengan una urgencia, por ejemplo, se nos echa a perder el calefón, se nos rompe una cañería, limpieza de los ductos de humo y esa es la idea que esta guía preste la mejor utilidad”.

Las inscripciones para ser parte de la “guía de oficios”, se realizarán en la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Chile Chico, en horario de 08:00 a 13:00 y desde las 14:00 a 17:15 horas. Sólo debes llevar fotografías y/o certificados de acreditación/especialización en su trabajo. Mientras que el plazo para la inscripción es el día 30 de junio de del presente año.