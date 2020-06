Dada la lamentable situación acaecida en la localidad perteneciente a la comuna de Cisnes. La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Magali Pardo Jaramillo participó la reunión extraordinaria del Circuito que opera en casos de Femicidios, Femicidios Frustrados, pero también en ocasión de hechos de carácter graves, como el dado a conocer por las policías el día de ayer.

Aysen.- El circuito, en el cual participan instituciones como el Sernameg, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Medico Legal, Centro de Apoyo a Víctimas y SENAME se articuló a fin de analizar y activar todas las medidas necesarias que permitan a la justicia desarrollar la investigación que corresponde al hecho ocurrido, sobre el cual Magali Pardo Jaramillo señaló “Primero que todo quiero destacar que lamentamos profundamente y condenamos todo tipo de violencia, venga de quien venga, sea hombre o mujer. Respecto al rol de Sernameg en lo ocurrido, en cumplimiento a la norma, no podemos hacer la representación judicial a la mujer implicada en estos hechos, porque ella en esta situación es imputada, sin embargo, el abogado del Servicio se contactó con la defensoría penal para entregar antecedentes y que cuente con la debida defensa, en igual condición, aunque ellas no haya sido usuaria del Centro de la Mujer. Finalmente, sólo transmitir nuestra especial atención, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Por eso estamos trabajando como Ministerio con sentido de urgencia en el proyecto de ley que, por lo demás fue presentado la semana pasada y abordado el día de ayer en la Agenda Legislativa que encabeza la Ministra Macarena Santelices en el congreso acerca del monitoreo telemático para las medidas cautelares”

Respecto la situación previa de denuncias por Violencia Intrafamiliar y las medidas de alejamiento incumplida, es importante destacar que el pasado 28 de mayo se dio a conocer el trabajo conjunto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al de la Mujer y la Equidad de Género y, la Secretaría General de la Presidencia, realizaron para ingresar con urgencia al Senado el proyecto de ley que establece el control de monitoreo telemático para casos graves de violencia intrafamiliar.

La iniciativa, que irá en apoyo directo a las mujeres que viven violencia, permitirá a través de un dispositivo tecnológico, controlar a distancia y de manera eficiente, que se cumplan las medidas cautelares con el fin de proteger a las personas que son víctimas de agresiones.

La autoridad regional de la cartera complementó “Es importante señalar que, a diferencia del monitoreo telemático vigente, este tiene de distinto que va a monitorear tanto a la víctima como al agresor, permitiendo observar y seguir al momento el lugar donde ambos se encuentren durante el día y así detectar y activar los protocolos oportunamente, ante cualquier situación de riesgo”.