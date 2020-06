Estos recursos fueron aprobados por el CORE para el Ministerio del Interior por situación de Emergencia del país, los que fueron canalizados a través de las Gobernaciones Provinciales.

Aysen.- Cuando se aprobaron estos recursos la propuesta consideraba alimentos y el apoyo para demandas sociales como el pago de servicios de agua y luz, las que se desconoce por qué no fueron consideradas.

A fines del mes de marzo el Consejo Regional de Aysén aprobó el traspaso de más de 2 mil millones de pesos al Ministerio del Interior en el marco del 5 % del presupuesto del Fondo de Desarrollo Regional FNDR para apoyar en la situación de emergencia sanitaria que vive el país. El acuerdo del Consejo Regional señalaba que estos recursos deberían ser utilizados principalmente en alimentación, implementos sanitarios y en casos sociales como el pago de boletas de servicios básicos, luz y agua, destinados a las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Respecto a la entrega de alimentos que se realiza por estos días por intermedio de la intendencia y las gobernaciones provinciales, el Consejero Regional de la Provincia de Capitán Prat, Jorge Abello indicó que “quiero ser claro en informar que esta entrega de alimentos es gracias al aporte del Consejo Regional con recuros del Fondo de Desarrollo Regional FNDR y no provienen de un aporte extraordinario del gobierno. Lamento las primeras señales entregadas por el gobierno donde se dice que estas canastas de alimentos son un aporte extraordinario desde el nivel central con frases como, esta ayuda es un obsequio del presidente, como si esto fuera caridad. Esto es inaceptable, la alimentación es un derecho humano y cualquier otro mensaje que pudiera intensionarse en la entrega de estas alimentos carece de la verdad. Lo cuestionamos, es impresentable un intento de convertir estos aporte de alimentos en un acto de propaganda electoral o política”, enfatizó.

Sobre los aportes regionales y el proceso de entrega de alimentos el Consejero Regional de a Provincia de Capitán Prat, Carlos Campos, señalo. “Efectivamente, por estos días ha comenzado la entrega de estas ayudas en alimentos y es muy necesario que se entregue bien y a todas las familias que lo están necesitando, sin embargo, hubiera sido también una gran ayuda la entrega de vales o cupones de alimentos o transferir estos recursos. Ambas alternativas permitirían adquirir los alimentos en comercios locales, dinamizando la economía y ayudando a proteger empleos, pero el centralismo nacional y regional no logró entender las particularidades de cada comuna y el territorio.

Agregó Campos, “quiero ser claro y recordar que cuando los Consejeros Regionales aprobamos estos recursos la propuesta de aprobación conseideraba apoyar a nuestras familias en el pago de servicios básicos como la luz y el agua, y cuando llegó el aporte sólo contemplaba alimentos. Sin duda, una tremenda ayuda pero hubiese sido más completa y bien recibida si hubiesen considerado apoyar estas demandas sociales, toda vez que actualmente nuestros vecinos están molestos y muy angustiados por el incremento del valor de estos servicios en nuestra región, es por ello, que fiscalizaremos este proceso y exigiremos rendición de estos recursos”.

Finalmente, los consejeros Abello y Campos reiteraron que el gobierno debe respetar el acuerdo del Consejo Regional a la hora de ejecutar los recursos aportados en el marco del 5% de emergencia del Fondo de Desarrollo Regional FNDR y reiterarán ante el pleno del consejo que es imperioso ejercer la atribución de fiscalización, para asegurar plena transparencia y evitar cualquier aprovechamiento político con la necesidad de gente, la ciudadanía exige hoy más que nunca menos acción política y mayores gestos de verdadera solidaridad en estos momentos complejos.