Además, el parlamentario reiteró su llamado a la responsabilidad y al autocuidado a nivel regional.

Aysen.- “No es fácil el tema y por eso el Gobierno ha llamado a la generosidad colectiva de todos los sectores políticos para llegar a algunos acuerdos”. De esta manera, el senador David Sandoval recalcó la importancia de llegar prontamente a un acuerdo entre todos los sectores, para enfrentar de manera conjunta los efectos de la pandemia por coronaviurs COVID19, en el país.

Al respecto, el parlamentario relevó la importancia del llamado que ha hecho el presidente Sebastián Piñera sobre la materia, dado los problemas que ha acarreado esta crisis. “No me cabe duda que todos queremos llegar a puntos de encuentro, dejar de lado las diferencias. Y más allá de cualquier circunstancia, vamos a lograr construir un acuerdo, y a nuestra gente que está pasando problemas, se les van a abrir algunas puertas para enfrentar este problema”, señaló.

Por lo mismo, dijo que hoy es tiempo de sentarse en la mesa y ver la mejor manera para elaborar las propuestas necesarias, pues recalcó que la gente lo está pasando mal. “Para esto se requiere del consenso, la conversación y el acuerdo de todos, pero hay algunos sectores políticos que se marginan de este intento, o sea, niegan la posibilidad, a través de su participación, de construir un acuerdo para enfrentar los problemas de la cesantía, la falta de ingresos para muchas familias que viven el día a día”, indicó.

“Hay que buscar soluciones inteligentes y rápidas y para eso requerimos que estemos todos de acuerdo. Espero que avancemos con quienes sí están disponibles”, agregó.

Además, Sandoval señaló que más allá de cualquier circunstancia, lo que la gente está pidiendo son soluciones a los problemas que deben sufrir por la pandemia. “Si uno le preguntara a la comunidad, todo el mundo diría que hay que ponerse de acuerdo rápido. Habrá un minuto más adelante para marcar las diferencias, pero hoy día es el punto para estar en encuentro”, enfatizó.

Y esto, considerando los efectos que el coronavirus está teniendo en el país. “Todas las cifras indican que nuestro país, así como en general todos los países afectados, está retrociendo, perdiendo varios años de desarrollo, en materia de empleo, en materia económica”, precisó.

Junto con ello, el legislador recordó también que por esta pandemia el sector comercio está muy complicado. “El tema del turismo, hotelería, los restaurant, las cafeterías, el comercio en general, son personas que además sostienen una enorme cantidad de mano de obra en nuestra región para qué decir. El comercio es parte esencial de nuestras actividades cotidianas, es parte esencial de la economía, así como de todas las comunidades de nuestra región”, recalcó.

“Esto es una tarea de todos”, insistió Sandoval, en referencia al trabajo que se está haciendo a nivel regional, para el control de la pandemia. “El éxito que tenemos en la región hay que mantenerlo, hay que seguir siendo rigurosos”, valorando de paso que se estén implementando una serie de residencias sanitarias para aquellos casos de personas que están contagiadas y que tienen condiciones de habitabilidad reducidas. “Hay todo un trabajo y esto es compromiso de todos para salir adelante, que nos tiene tan tensionados y con tantas preocupaciones”, agregó.

Finalmente, el senador Sandoval llamó “a seguir cuidándose”, insistiendo en la importancia de la “responsabilidad, autocuidado y no a la alarma pues no se trata de generar tensiones innecesarias”. “La región está muy bien desarrollando su tema”, concluyó.