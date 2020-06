Tras darse a conocer los resultados de las postulaciones de la Beca Patagonia y que dejó a jóvenes de diversas comunas de la región que se encuentran cursando sus estudios universitarios sin el otorgamiento del beneficio y cumpliendo con los requisitos establecidos, el abogado, Eugenio Canales y la dirigente regionalista, Luz Valeria Villegas solicitaron a las autoridades de gobierno revisar este proceso a fin de garantizar la cobertura requerida, considerando que para muchos es el único beneficio a recibir en sus estudios superiores.

Sobre los resultados del proceso y la urgente canalización de una solución a las familias que esperaban la obtención del beneficio para sus hijos que se encuentran fuera de la región, la dirigenta, Luz Valeria Villegas, comentó que “resulta lamentable lo ocurrido con la Beca Patagonia en dónde muchos de los jóvenes de nuestra región no pudieron acceder al beneficio aun cumpliendo todos los requisitos. Más aún cuando son jóvenes que corresponden a familias de clase media, esfuerzo y sacrificios que deben enviar a sus hijos a estudiar fuera de la región para que se puedan desarrollar profesionalmente y siendo que este es el único beneficio al que pueden acceder”.

En esa línea, la dirigenta enfatizó que se debe hacer una revisión del proceso y canalizar los recursos que permitan garantizar la cobertura requerida. “Hacemos un llamado a las autoridades para que revisen nuevamente el proceso y se estudie algún proceso de apelación o re postulación para estos alumnos que han quedado sin este importante beneficio”, agregó Luz Valeria Villegas.

Respecto de la relevancia que tiene esta beca para los estudiantes universitarios y la pertinencia local, el abogado, Eugenio Canales afirmó que “es lamentable que la Beca Patagonia no esté llegando a todos los jóvenes, no obstante, cumpliendo los requisitos para ello. No debemos olvidar que esta beca tiene un sello regionalista por las especiales condiciones de nuestra región, no otorgarla posterga los sueños y anhelos de los jóvenes y sus familias, truncando su desarrollo profesional y acrecentando la brecha económico –social existente”.

“Esta situación la elevaremos al comité político que se realiza en el Palacio de la Moneda por parte de los dirigentes del Partido Regionalista Independiente (PRI), quienes la acogieron de inmediato esta solicitud ante la problemática que está afectando a tantas familias de nuestra región”, concluyó Eugenio Canales.