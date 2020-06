Con 39 votos favorables, el Senado aprobó y despachó este Lunes el proyecto presentado por la senadora de Aysén, Ximena Ordenes, que establece el Roaming Automático Nacional en todo el territorio nacional, y que busca garantizar que, en las localidades más apartadas y donde existe cobertura de una sola compañía, los dispositivos móviles puedan conectarse de manera automática a la señal de cualquier otra compañía, aunque el servicio no esté contratado y sin costo adicional para el usuario.

Aysen.- Con esta aprobación, la iniciativa presentada por la senadora Ordenes en el año 2018 – patrocinada por los senadores Francisco Chahuán, Álvaro Elizalde, Alejandro García-Huidobro, Jorge Pizarro y Juan Pablo Letelier- completó su tercer trámite legislativo, quedando en condiciones de ser promulgada como Ley por el Presidente de la República, empezando a regir inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial.

“A través del proyecto de Roaming Automático Nacional queremos establecer la obligatoriedad de todas las empresas de telecomunicaciones que cuenten con infraestructura y con un espectro radioeléctrico en estas localidades, lo pongan a disposición del resto de las compañías y de esta forma, poder dotar de servicio de telefonía y de internet e itinerancia de datos, independiente de la compañía y sin un costo o un valor adicional, beneficiando a más de 3500 localidades a lo largo del país”, dijo la senadora Ordenes.

“Quiero agradecer a todos aquellos senadores que me apoyaron en este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, a las comisiones que discutieron el proyecto porque mejoraron los alcances de esta iniciativa legal, a la Ministra Gloria Hutt y la subsecretaria Pamela Gidi quienes estuvieron apoyando continuamente y por darle la celeridad que este proceso requería”, dijo Ximena Ordenes.

A través de sus intervenciones, los senadores tuvieron palabras de reconocimiento y valoración por el proyecto impulsado por la senadora Ordenes, destacando los beneficios que tendrá especialmente para zonas aisladas y territorios donde opera una compañía de telecomunicaciones.

La senadora Yasna Provoste felicitó “la iniciativa liderada por la senadora Ximena Ordenes, con el propósito de garantizar la comunicación de voz y datos en localidades rurales. La senadora Ordenes lo decía, esta fue una iniciativa planteada el año 2018 en donde ha pasado una larga tramitación pero sin duda esta crisis sanitaria que estamos viviendo desnuda aún más los problemas de desigualdad y de asimetría que enfrentan distintas localidades”.

Por su parte, el senador Kenneth Pugh señaló que, “sin lugar a dudas, el siglo 21 ya se instaló, todas aquellas cosas que decíamos que iban a ocurrir ya están ocurriendo, hoy dependemos de la conectividad digital y esta tiene que asegurarnos seguir trabajando, sesionando como estamos ahora, sino que también, educando, y eso en espectro de todas las cosas que hacemos cotidianamente, por eso, quiero felicitar a la senadora Ximena Ordenes”.

A su vez, el senador de Magallanes, Carlos Bianchi, dijo “no poder estar más feliz por este proyecto que me interpreta totalmente, por tener pertenencia al territorio austral de la Patagonia, y por lo que significan las enormes distancias, Tierra del Fuego, Puerto Williams y el resto de nuestro territorio”.

El senador Jorge Pizarro felicitó también a la senadora Ximena Ordenes “porque esta iniciativa está llegando a buen término, valorar el aporte del Ministerio de Transporte y la subsecretaría de Telecomunicaciones, el aporte que se hizo en la Cámara de Diputados, que fortaleció la idea original”.

El senador David Sandoval también expresó su valoración por el proyecto que de Roaming Automático Nacional presentado por la senadora Ximena Ordenes, sumándose a la valoración que ha tenido mi colega y coterránea con este proyecto que sintoniza con una realidad geográfica y social.

Finalmente, el senador Álvaro Elizalde manifestó su especial reconocimiento a la senadora Ordenes, señalando que “hace un tiempo atrás, aprobamos una reforma donde los autores de las iniciativas aparecen en el decreto promulgatorio de la Ley, pero si esta ley mereciera un nombre sería la Ley Ordenes, porque efectivamente la senadora Ordenes fue una de las promotoras de esta iniciativa que favorece a todas las regiones, por cierto también a la región que yo represento, a la Región del Maule”.