La actividad, que contó además con la presencia de la Intendente Regional, Geoconda Navarrete Arratia, permitió que el Departamento de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de Coyhaique, pudiera constatar las dependencias que se han destinado para la recuperación de pacientes con COVID-19 positivo y fortalecer lazos de cooperación conjunta.

Coyhaique.- Con la capacidad y características de aislamiento necesarias para albergar a pacientes con COVID-19, o casos sospechosos por ser considerados contactos estrechos de casos positivos, se encuentran funcionando las Residencias Sanitarias que se han dispuesto en la región para recibir a personas que no cuentan con las condiciones necesarias puedan hacer una cuarentena efectiva y así proteger su entorno social y familiar. Así lo pudieron constatar autoridades regionales, junto al Departamento Social de la Municipalidad de Coyhaique, quienes visitaron una de las residencias sanitarias que existen en esta comuna.

Residencias que han sido habilitadas con los protocolos sanitarios adecuados para que formen parte de las estrategias de contención del COVID-19 por parte del Ministerio de Salud a lo largo de todo el país. Así lo manifestó la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres. “Esta es una de las estrategias más importantes que el Ministerio de Salud ha determinado para poder combatir esta pandemia. Cada vez que las condiciones lo ameriten, otorgar una alternativa de cuarentena para que las personas con COVID -19 positivo, de tal modo de minimizar el impacto de esta enfermedad en el grupo familiar completo, estas residencias forman parte de las estrategias más importantes del Minsal, y que debemos liderar a nivel regional por medio de la Dirección del Servicio de Salud Aysén, pero este trabajo debe ir complementado con las autoridades locales, por eso también estamos con el Municipio de Coyhaique para que junto a su servicio social y nuestros profesionales, podamos determinar e incentivar para que nuestra gente que se infecte por el COVID-19, pueda venir a estas residencias sanitarias que les permitirá realizar una cuarentena mucho más tranquilos, al no poner en riesgo la salud de su entorno más cercano.”

Para el Director del Departamento de Desarrollo Comunitario Municipalidad de Coyhaique, Diego Betancourt Ulloa, la puesta en marcha de estas acciones también implica un trabajo intersectorial para hacer frente a esta pandemia. “Para nosotros es importante este trabajo mancomunado y colaborativo que se está realizando con el sector salud, para nosotros como administración del alcalde Alejandro Huala, es necesario tener conocimiento de ésto, nos pusimos a disposición respecto de todas las coordinaciones que deban realizarse en esta materia. Estamos pasando por un momento bastante crítico a nivel mundial, nacional y local; hoy más que nunca debemos ponernos de acuerdo a cómo vamos a trabajar respecto a las personas que están siendo contagiadas por COVID-19. Somos la región con menos contagio, pero hoy el virus ya está en Coyhaique, debemos dejar de ver colores políticos y trabajar en conjunto.”

Finalmente, el Director (s) Servicio de Salud Aysén, Julio Vargas González, indicó que las residencias sanitarias buscan contener la situación de pandemia que se vive en la actualidad. “Aquí se poder aislar a los usuarios o posibles infectados, esta es una de las formas en que nosotros podemos asegurar que la propagación del virus no sea más acelerada. Hoy nosotros contamos don dos residencias contratadas en la región, asegurando que los usuarios de la región estén en las condiciones ideales al momento de cumplir con sus cuarentenas sanitarias. Hay que destacar la voluntad del sector privado de trabajar con nosotros como sistema de salud, donde si es necesario iremos incrementado la capacidad de alojamiento que nos permitan otorgar que nuestra comunidad pueda cumplir con un correcto aislamiento.”

De esta forma, en Aysén existe una capacidad para que más de veintena de personas que sean confirmadas como casos positivos por COVID-19, o sus contactos estrechos – siempre que la condición intrafamiliar o contexto social así lo ameriten- puedan acceder gratuitamente a estas residencias sanitarias para cumplir con una adecuada cuarentena sanitaria sin poner en riesgo su salud o la de su grupo familiar más cercano.

Para mayor información, escríbenos a residenciasanitaria11@redsalud.gov.cl o llama a los siguientes números disponibles: 67 2 261805 // +56 9 939402463