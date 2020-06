Dineros, según señaló la Intendente Geoconda Navarrete, serán destinados por los próximos 3 meses a “sostener y mantener los sistemas y llevar agua de calidad a los vecinos que viven en los sectores rurales”.

Coyhaique.- Gracias a un trabajo coordinado entre el ministerio del Interior y Seguridad Pública y el de Obras Públicas, la región de Aysén contará con $55 millones para continuar con la mantención –ya sea de filtros e insumos para potabilizar el agua- de los 43 sistemas de Agua Potable Rural (APR) por los próximos tres meses, que beneficiará a más de 7.400 familias.

La información la confirmó la Intendente Geoconda Navarrete, quien recalcó que a pesar de estar en medio de una pandemia “como gobierno seguimos trabajando en diferentes frentes y toda nuestra población es objeto de nuestra atención y ocupación” para luego aclarar sobre la inyección de recursos que “el gobierno ha destinado para la región de Aysén $55 millones para ir en colaboración de los 43 sistema de APR que tenemos”.

Acto seguido, la Ejecutivo indicó que los fondos serán destinados por los próximos tres meses para “sostener y mantener los sistemas que nos permiten llevar agua potable de calidad a los vecinos que viven en los sectores rurales”, agregó.

De los 43 sistemas de APR que se verán beneficiados con los $55 millones; once se encuentran en Coyhaique, 9 en la comuna de Aysén, 6 en Cisnes, 5 en Chile Chico e Ibáñez, 3 en Lago Verde y 1 en Guaitecas, O´Higgins y Tortel.

Según explicó el seremi del MOP, Néstor Mera, la ayuda gubernamental se hará efectiva “mediante una postulación que se realizará a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP, con el objetivo de que el APR pueda cubrir el déficit originado por el no pago de la cuenta del agua de los usuarios por un máximo de tres meses”.

Para acceder al beneficio cada APR deberá postular completando un formulario de inscripción con la posibilidad de renovarlo al mes siguiente, presentando los antecedentes del déficit producido por no pago. La postulación será a través de la DOH Regional en forma presencial o vía correo electrónico. Para los APR que actualmente están registrados en la asesoría permanente de la DOH se realizará una postulación simplificada, los sistemas no registrados, en tanto, deberán completar los antecedentes que se señalan en el formulario de postulación.

Situación climática

De acuerdo a lo reportado por el director regional de ONEMI, Sidi Bravo, hasta hoy se mantiene pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile la Alerta Temprana Preventiva producto de las condiciones de precipitaciones que se han mantenido desde el jueves de la semana pasada, con caída de agua sobre los 250 milímetros en 72 horas.

Las precipitaciones según Bravo tuvieron un impacto en “las estructura viales, como también en el aumento de los caudales de los ríos; no teniendo afectación directa hacia viviendas aunque sí produjo un impacto en los cortes debido a los rodados o socavamientos de alcantarilla”, dijo.

Debido a lo mismo, Sidi Bravo informó que se mantendrá el cierre de la Ruta 7 Sur, desde Cerro Castillo hasta el Cruce Murta –a contar de las 20 horas- lo propio para la ruta Exploradores desde las 18 horas hasta las 09:00 horas de hoy martes.

Respecto de las condiciones climáticas para la capital regional, el director de ONEMI señaló que para los días miércoles o jueves aparezca la nieve, lo propio en La Tapera y Lago Verde.

Canastas

Hasta ayer lunes, desde el hangar del Ejército se habían despachado un total de 3.031 canastas familiares del programa presidencial Alimentos para Chile.

De hecho, desde la Gobernación de Capitán Prat, informaron que entre el fin de semana y el lunes pasado, habían llegado a 160 hogares de la provincia, que abarca las comunas de Cochrane, Tortel y Villa O´Higgins.

Sobre lo mismo, el gobernador Gustavo Márquez, precisó que “estamos desplegados en todo el territorio, llegando a las familias con estas canastas de alimento. Han sido más de 160 canastas entregadas en la provincia, gracias a los dos equipos desplegados, para llegar a los sectores más aislados”.