El ministro Blumel comprometió el respaldo para canalizar una solución a los postulantes.

Coyhaique.- Desde el Partido Regionalista Independiente (PRI) confirmaron que presentaron al Comité Político que se realiza en el Palacio de la Moneda y al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel la situación que afecta a cerca de 400 estudiantes que postularon a las becas Patagonia, Aysén y de Integración Territorial, quienes cumpliendo con los requisitos no obtuvieron el beneficio. Desde el Regionalismo, afirmaron que los ajustes presupuestarios no pueden afectar las necesidades de las zonas extremas y que el desde nivel central comprometieron una pronta solución.

Tras participar del Comité Político del gobierno y Chile Vamos en Santiago, el presidente nacional del PRI, Rodrigo Caramori comentó que “este lunes pusimos sobre la mesa del Comité Político Ampliado de Palacio de la Moneda, los antecedentes que nos hicieron llegar a través de nuestro vicepresidente nacional, Camilo Jiménez, nuestro concejal de Coyhaique, Ricardo Cantin, Eugenio Canales y la dirigente, Luz Valeria Villegas que han estado muy preocupados con la problemática que están enfrentando en la región y que tiene que ver con las becas Patagonia y Aysén que es una importante ayuda para los jóvenes que están estudiando y esforzándose día a día”.

“Estos antecedentes los entregamos y con ellos hemos puesto en conocimiento al ministro del Interior, Gonzalo Blumel que se comprometió con nuestro partido y la región a canalizar rápidamente una solución que en estos momentos está acongojando a cientos de jóvenes y sus familias”, afirmó Caramori.

Por su parte, el vicepresidente nacional de la colectividad regionalista, Camilo Jiménez enfatizó que “relevamos al ministro del Interior a través del trabajo de nuestros dirigentes que han estado en contacto con los estudiantes y sus padres que este beneficio para muchos es el único que obtienen en la educación superior, se gestó en el primer gobierno del Presidente Piñera y se debe reforzar que llegue a todos, especialmente, a aquellos que cumpliendo los requisitos quedaron fuera”.

“Entendemos que la situación sanitaria que afecta al país ha llevado a forzar una política de ahorro fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, sin embargo, esto no puede afectar las necesidades esenciales de las regiones y se deben garantizar los recursos para cubrir esta demanda de becas que ha sido insatisfecha. Confiamos en las prontas gestiones comprometidas por el ministro Blumel”.