La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género junto a representantes de los más de 20 emprendimientos femeninos que a lo largo de estos últimos años han participado de la “Feria Mujer Emprendedora Aysén” organizada por dicha institución, dio a conocer la nueva modalidad de difusión que a partir de esta semana estará disponible en la pagina del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

“Feria Mujer Emprendedora Aysén – El Catálogo” se denomina esta nueva modalidad de difusión de emprendimientos femeninos regionales. La iniciativa que surge de esta Secretaría regional ministerial y se realizó a través del trabajo colaborativo entre las participantes y el Ministerio, comenzará a ser difundido esta semana a fin de que dichos emprendimientos aumenten su oportunidad de venta y con esto puedan disminuir de alguna manera, las consecuencias que han tenido producto de la imposibilidad de venta directa a través de las Feria que habitualmente se desarrollaban en el marco de un acuerdo de colaboración con la tienda Sodimac Coyhaique.

“Fomentar la autonomía económica siempre ha sido un eje relevante de la Agenda Mujer y en este contexto, en el cual debemos mantener el distanciamiento social, lo cual nos impide desplegar nuestras “Ferias de la Mujer Emprendedora” vemos en el espacio virtual una oportunidad de apoyo a las mujeres. Es por ello hoy debemos adaptarnos y surgió esta iniciativa como una oportunidad para dar a conocer a emprendedoras de diversas partes de la región que ofrecen múltiples productos hechos con amor por manos de mujer” indicó Magali Pardo Jaramillo quien lidera la cartera Mujer en Aysén.

Por su parte Verónica quien encabeza el emprendimiento “Eco Rueda” invita a todas las personas a conocer el Catalogo de la Feria Mujer Emprendedora Aysén y cuenta que son una red de más de 20 emprendedoras de diversa partes de la región quienes lo componen “Gracias a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género pudimos armar este Catálogo para mostrar nuestras marcas y poder estar mas cerca de ustedes debido a que ahora no podemos hacer las Ferias por la contingencia sanitaria…Participar de este Catálogo es una forma de seguir vigentes como marcas, porque como no hay ferias la gente no nos puede visitar o comprar mucho, pero con este Catálogo esto se va a volver a prender” señaló la emprendedora que transforma en piezas funcionales y de diseño los neumáticos que tanto contaminan.

Finalmente, la Seremi Magali Pardo Jaramillo señaló “Estaremos dando a conocer el enlace digital del Catálogo en todas nuestras redes sociales y las del Ministerio, así como las de otros servicios a fin de que todas las personas accedan a este compendio de emprendimientos femeninos que con tanto cariño hemos realizado. Además, invitar a otras mujeres que deseen sumarse al Catálogo a contactarse con nosotras vía correo electrónico a minostroza@minmujeryeg.gob.cl puesto que esperamos mensualmente actualizarlo para sumar y visibilizar más marcas femeninas regionales”