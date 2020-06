Esto en virtud del acuerdo al que ha convocado el Gobierno, así como los proyectos que se tramitan en el Congreso para enfrentar los efectos del coronavirus.

Aysen.- “El actual escenario que enfrenta el país, producto de esta pandemia, amerita un urgente cambio de mirada, en todo sentido, donde el estrés sobre el Estado para atender las demandas de la comunidad, tendrá que ser algo permanente”. De esta manera, el senador David Sandoval Plaza, insistió en la necesidad de tener un cambio de mirada para atender de la mejor manera las necesidades de la población producto de esta pandemia.

Esto, a partir del acuerdo al cual ha convocado el Gobierno para enfrentar los efectos que ha provocado el coronavirus en el país, como también por los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso que van en la misma línea. “Esta crisis que estamos viviendo, ha llevado a desplegar mucha iniciativa de los diferentes servicios públicos, en todos los niveles, (tanto) los municipios, las direcciones regionales, los ministerios, etc.”, señaló.

Por eso, recalcó que “esta condición de estrés en que está el Estado, hay que mantenerlo, hay que seguir profundizando”, enfatizando que todavía “hay muchos recursos innecesarios que son absolutamente factibles de reducir, acotar”, llamando a racionalizar el gasto y concentrarse en las grandes necesidades en materia de desarrollo económico, social, vivienda. “Después que pase la pandemia, esto hay que sostenerlo, pues nuestro país no puede darse lujos de gastar recursos en acciones que no son necesarios ni justificadas”, indicó.

En esa línea, para Sandoval es necesario “concentrarse en las grandes demandas que tiene nuestra ciudadanía, por mejor salud, por mejores viviendas, por terminar con la pobreza y extrema pobreza”. “En definitiva, terminar con todas las vergüenzas que, a pesar del desarrollo de nuestro país, no hemos logrado superar”, subrayó.

Por lo mismo, durante el debate del proyecto de ley que busca resguardar a trabajadores independientes que han visto afectados sus recursos por el COVID19, Sandoval planteó que esta crisis hace ver la necesidad de una nueva mirada en la forma de hacer las cosas. “Incluso la forma que nosotros mismos hacemos nuestro trabajo”, puntualizó.

Lo anterior, pues recalcó que “no podemos estar postergando las necesidades de la salud, de la vivienda, de las pensiones dignas; tenemos que ir al fondo y construir las formas y mecanismos que nos permitan hacernos cargo de los problemas”.

Y esto, ante los planteamientos de algunos legisladores en torno a los alcances que ha tenido la pandemia en el país y la necesidad de impulsar más medidas para enfrentar la crisis. “¿Se debe hacer más?, sin duda que sí; ¿se va a hacer más?, no me cabe ninguna duda. Por eso, sorprende que algunos parlamentarios parece que recién hoy están descubriendo la precariedad en la que viven muchas familias”, precisó.

“No estamos descubriendo hoy que hay muchos chilenos en condición de pobreza, precariedad humana y social; tenemos que enfrentar estos temas. Y la tarea que tenemos como Congreso, como país, es sentarnos en la mesa y construir esos acuerdos, para lograr realmente tener las soluciones a los problemas”, concluyó el legislador.