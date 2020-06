“Más de $ 314 millones provenientes del gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de la Dirección Regional de Vialidad del MOP y del Gobierno Regional se invirtieron en el puente mecano Las Torres, el que beneficia a 30 familias que por muchos años esperaron la materialización de esta estructura, pero que reflejan el sentir de muchos vecinos que hoy por primera vez luego de muchos años pueden ver construidos seis puentes más, gracias a la prioridad y compromiso que este gobierno ha puesto en las comunidades del sector rural. Próximamente, continuaremos entregando conectividad a más vecinos con nuevos puentes y caminos”, afirmó el SEREMI del MOP.

Lago Verde.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, junto al Alcalde de Lago Verde Nelson Opazo y el presidente del Comité Campesino Forestal Cisne Medio-Amengual Ernesto Arias realizaron una inspección a las obras de instalación del puente mecano Las Torres, ubicado en el Km 5,3 de la Ruta X-209 camino puente El Diablo-río Las Torres, en la comuna de Lago Verde, oportunidad en la que pudieron constatar que las obras ya se encuentran finalizadas.

“En el gobierno del presidente Sebastián Piñera una parte importante de nuestros esfuerzos están enfocados en mejorar la calidad de vida del sector rural con obras como los APR, caminos secundarios y la instalación de puentes mecanos como este, que tiene como objetivo unir chilenos que se encuentran viviendo en sectores alejados de la región y que necesitan un puente para poder conectarse durante todo el año y acceder a una mejor vida y a mayores oportunidades de desarrollo, por esta razón, a través del Programa de Conservación de la Conectividad Interior de nuestra Dirección de Vialidad y conjuntamente con el Gobierno Regional de Aysén, ya hemos finalizado la instalación de los puentes mecanos el Póllux, La Chilenita, El Blanco, El Cuarto, El Engaño, El Manzano y ahora el puente Las Torres, gracias a la prioridad y compromiso que este gobierno ha puesto en las comunidades del sector rural. Este último puente se encuentra en un lugar con actividad ganadera y es un sector importante de producción de leña para calefacción y madera, y actividades productivas que sólo era posible desarrollar en forma estacional durante el año debido a que las variaciones del caudal del río Las Torres, imposibilitan, en algunas fechas del año, el normal traslado de vehículos y maquinaria, por existir en dicha zona una precaria pasarela peatonal de madera y un vado, pero ahora la situación cambiará positivamente para estos vecinos, razón por la que nos encontramos muy contentos, sabemos del sacrificio que diariamente hacían para poder salir del sector y conectarse y destacamos su empeño y el esfuerzo que durante muchos años hicieron para que hoy en nuestro gobierno ya tengan cumplido su sueño con la instalación de este nuevo puente mecano”.

Además, la autoridad regional de Obras Públicas también anunció que muchos otros vecinos también podrán ver mejorada su calidad de vida en el gobierno del presidente Sebastián Piñera porque hoy nos encontramos por licitar los puentes mecanos Los Maquis, El Pampita y El tronador y programados para el año 2021 los puentes mecano Aguas Claras, El Cobarde, El Viviano y el Lago Vargas”.

Las obras en el puente Las Torres consideraron la construcción de los accesos y fundaciones del puente que tiene una extensión de 30,48m y una capacidad máxima de 32 toneladas, la construcción de enrocados de protección fluvial y la instalación de señalización vertical y barreras de contención laterales, la construcción de un cerco especial en el acceso al puente mecano, la ejecución de encauce en el lecho del río con el objeto de aliviar posibles crecidas del río en épocas estacionales. La compra del puente fue realizada por el Gobierno Regional y la inversión en recursos y personal para su instalación fue realizada por la cuadrilla de puentes de la Oficina Provincial Aysén de la Dirección de Vialidad del MOP.

En la oportunidad, Ernesto Arias, presidente del Comité Campesino Forestal Cisne Medio-Amengual muy emocionado destacó “muchos años que estábamos peleando este puente, entonces hay muchos amigos míos, hombres que se murieron esperando y ahora a sus hijos les va a servir y están muy contentos. Nosotros tenemos un equipo de maquinaria agrícola con la que había que vadear el río hondo y ahora para los pobladores todo le va a salir más fácil, no vamos a tener problemas con el río, vamos a poder sembrar, pradera, sacar leña, aserrar, y un montón de beneficios para la gente. Somos entre 30 y 40 familias y toda una vida luchando. Hemos andado peleando el puente y trabajando unidos para poder lograr esto. Al principio hicimos bingo y juntamos plata y nosotros construimos un puente de madera y este puente lo tiraron abajo porque le echaron muchas toneladas y nunca respetaron el peso y no lo cuidaron y era para casos de emergencia, así que volvimos a quedar aislados. Así empezamos a hacer gestiones y tocar muchas puertas junto con el Alcalde y gracias al SEREMI Néstor Mera –un gran caballero- él se puso las pilas con nosotros, anduvo con nosotros y llegamos a concretar el puente y hacerlo realidad para la gente. Estamos muy contentos, y agradecemos a todas las autoridades y a nuestra directiva y vecinos que nos apoyaron mucho”.

Por su parte, y una vez finalizada la inspección de las obras, el Alcalde de la comuna de Lago Verde Nelson Opazo indicó “son situaciones especiales las que nos toca vivir en estos días de dificultad con la pandemia, pero en definitiva se siguen concretando obras que son importantes para nuestros vecinos” y agregó “el Valle de Cisne Medio tiene alrededor de 16 kilómetros de extensión en donde por un lado, se encuentra la Ruta que une La Tapera con Villa Amengual y por el otro sector, en la parte norte de la ribera del río Cisnes es donde justamente no teníamos conectividad concreta y necesitábamos un puente el que hoy ya se ve materializado y que beneficiará a más de 30 propietarios, y nos permitirá generar actividad económica, se podrá incorporar maquinaria, productos forestales que se pueden sacar de ese lugar, ahora podrán salir del sector adultos mayores y verán facilitada su vida en el día a día, junto con invitar a que exista mayor productividad y brindar mejores lugares donde ellos puedan desarrollar sus vidas con una mejor calidad”.